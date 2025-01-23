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"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - Клочок

Алёна Воронина
23 января 2025, 16:41
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Трамп усилит помощь Украине, однако не за счет Соединенных Штатов.
'Трамп хочет завершить войну быстро': рассматриваются уступки Украины и РФ - Клочок
Трамп усилит помощь Украине, но не за счет США/ коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Клочко:

  • Трамп может усилить помощь Украине, но не за счет США
  • Он может легко заставить Европу увеличить финансирование
  • Для завершения войны рассматривается вариант взаимных уступок

Если Дональду Трампу не удастся найти общий язык с Путиным и Си Цзиньпином, то прежде всего будут тарифные войны, которые в первую очередь повлияют на экономику. Далее Трамп, вероятно, будет рассматривать вариант усиления военной способности Украины. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Стоит отметить, что сообщение, которое опроверг Центр противодействия дезинформации относительно прекращения помощи Украине, возможно, имеет определенную правоту. Мне сложно давать оценку этому - мы должны довериться официальному сообщению властей. Однако, если вспомнить военную помощь, которую задерживала администрация Трампа и Трамп лично в начале прошлого года, то, напоминаю, до апреля мы не имели проголосованного документа по этой помощи. Это создает риск того, что помощь может быть снова задержана", - сказал Клочок.

Он отметил, что многое будет зависеть от договоренностей. Он не исключает варианта, что Трамп усилит помощь Украине, но он, скорее всего, будет пытаться сделать это за счет других, а не за счет США. Поэтому за безопасность Украины скорее всего больше будет платить Европа.

По словам Клочко, имея мощные инструменты геополитического давления, Трамп сможет легко заставить Европу увеличить финансирование.

"Европа уже сейчас платит, но дозированно. Эта политика, вероятно, будет продолжена, как это было при Джозефе Байдене. Например, в этом году мы должны были получить кредит в размере 50 миллиардов долларов от Большой семерки, замороженный за счет активов Российской Федерации. Впрочем, на практике мы получили только 18 миллиардов евро. Это вызывает вопрос: почему? Пока никто не дает четкого ответа. Коллеги объясняют это растягиванием финансирования. Однако это вызывает беспокойство, ведь нам обещали средства на 2025 год. Если мы не получим все запланированные средства, для финансирования бюджета может не хватить денег", - сказал Клочок.

Он отметил, что особенно это касается армии. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на оборону нужно 100 миллиардов долларов - не гривен. Обеспечить такую доходную часть бюджета только собственными силами нереально.

"А потому, действительно, Европа будет продолжать оказывать помощь, но делать это очень дозировано. Поэтому я, знаете, с определенной осторожностью отношусь к тому, что Трамп может не договориться с Путиным и Си, а также не будет продолжать поддержку. Для Украины это было бы не очень позитивным сценарием. Я понимаю, что мы являемся заложниками этих договоренностей. И вариант, который сегодня рассматривается, о чем говорил Марко Рубио, - стоит запомнить эту фамилию, друзья, она важна, - касается взаимных уступок. Сложно комментировать, какие именно могут быть эти уступки, если даже Рубио признает, что Россия - это агрессор, а Украина - жертва", - сказал Клочок.

Он подчеркнул, что для Трампа важно решить этот вопрос быстро. А быстрое решение возможно лишь при условии, если принудить жертву к определенным уступкам. И принудить можно. Например, прекратить предоставление помощи.

"Европа будет занята своими проблемами, и тогда она ничего не предоставит Украине. Представьте последствия. Мы уже имели подобную ситуацию в начале 2024 года, когда помощь из США задерживалась, и в конце 2023-го. Это были очень сложные времена", - добавил Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о первых шагах Трампа:

Последние заявления и решения Трампа по Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, у Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину. Массовый уход стольких кадровых сотрудников в переходный период может усложнить задачи новой команды, говорится в материале The Washington Post.

Также ранее сообщалось, что Трамп неожиданно разнес Путина - в США раскрыли детали. Позиция Трампа в отношении Кремля оказалась более жесткой, чем ожидалось ранее.

Напомним, в Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом. Киев готов плодотворно сотрудничать с командой Трампа, чтобы завершить войну.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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