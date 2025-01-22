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В Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом

Марина Фурман
22 января 2025, 20:35
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Киев готов плодотворно сотрудничать с командой Трампа, чтобы завершить войну.
Зеленский, Ермак, Трамп
Киев хочет как можно быстрее ознакомить новую администрацию США с ситуацией на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Украина "не может терять ни одной минуты"
  • Киев готов сотрудничать с администрацией США
  • Зеленский не согласится на решения, которые будут выглядеть как Минск-3 или Минск-4

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может состояться уже вскоре. Об этом во время дискуссионной панели "Формула мира для Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Укринформ.

По его словам, Украина "не может терять ни минуты", ведь война продолжается, поэтому Киев стремится как можно скорее ознакомить новую администрацию США с ситуацией на фронте, а также с украинской стратегией мира и победы. Кроме того, Киев готов плодотворно сотрудничать с командой Трампа, чтобы завершить войну.

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"...Мы продолжаем консультации. Я очень надеюсь, что разговор между Президентами Зеленским и Трампом состоится вскоре. Это очень важно",- отметил Ермак.

Председатель ОПУ положительно оценил готовность Дональда Трампа завершить войну в Украине.

Он подчеркнул, что Зеленский "никогда не согласится на территориальные компромиссы" и именно поэтому Украина должна оставаться сильной.

По его словам, Украина также никогда не согласится на язык ультиматумов, который использует страна-агрессор Россия.

В то же время Зеленский не готов подписывать решения, которые будут выглядеть как Минск-3 или Минск-4.

Ермак подчеркнул, что Украина не требует ничего больше, кроме того, что зафиксировано в резолюциях международного права и что есть, соответственно, в Формуле мира и Плане победы.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года. В то же время вокруг избранного президента США много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что за 100 действительно можно провести определенные переговоры, выйти на определенное понимание, как может выглядеть ситуация. Он отметил, что самое важное в этот период - это продолжение поддержки Украины со стороны США в течение следующих 3-6 месяцев.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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