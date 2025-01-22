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Может ли Трамп завершить войну в Украине за 100 дней: политолог ответил

Марина Фурман
22 января 2025, 20:02
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Рейтерович считает, что этот промежуток времени выглядит более реалистично, чем 24 часа.
Может ли Трамп завершить войну в Украине за 100 дней: политолог ответил
США хотят завершить войну в Украине за 100 дней / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Ключевые тезисы политолога:

  • Окончание войны в Украине за 100 дней - вполне реальный сценарий
  • В этот период США должны продолжать поддерживать Украину

Соединенные Штаты намерены закончить войну в Украине за 100 дней, и такой план выглядит вполне реалистично. Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По мнению политолога, за 100 действительно можно провести определенные переговоры, выйти на определенное понимание, как может выглядеть ситуация.

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"Это не первая абстракция, но, мне кажется, что это более реалистично выглядит, чем 24 дня или еще что-то", - сказал Рейтерович.

Кроме того, он отметил, что самое важное в этот период - это продолжение поддержки Украины со стороны США в течение следующих 3-6 месяцев.

"Переговоры переговорами, но они, как говорил сам Трамп, должны происходить с позиции силы. Поэтому они должны и, я думаю, будут поддерживать Украину. И будут идти эти процессы", - добавил Рейтерович.

Он подчеркнул, если ситуация в экономике будет стремительно для России ухудшаться, то страна-агрессор скорее сядет за стол переговоров. По словам политолога, об этом факторе Трамп знает, поэтому остается ожидать, воспользуется ли он им.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.

Впоследствии Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

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Кто такой Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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