Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

Дональд Трамп может применить по отношению к РФ новые санкции.

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Владимир Зеленский рассказал о давлении на Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Против РФ необходимо применить тотальные санкции

Киеву нужно все необходимое оружие для борьбы с оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о методах давления, которые президент США Дональд Трамп может применить по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

В ходе время встречи с представителями Международной медиарады он предложил применить тотальные санкции против страны-агрессора России и передать Киеву все необходимое оружие для борьбы с оккупантами РФ.

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"Трамп может реально применить санкции тотально, он знает, как это делать, он бизнесмен. Он разбирается в этом очень сильно. Вытянуть максимальный объем энергетики, уменьшить мировую цену (на энергоресурсы, ред.), а он это сделает без каких-либо предложений. Он сам это сделает", – отметил глава государства.

Он также отметил, что Трамп должен сказать Путину, что, если тот не прекратит войну, США передадут Украине все необходимое оружие, которое она запросит.

"Конечно, не ядерное. Мы с вами адекватные люди", – отметил президент Украины.

Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.

Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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