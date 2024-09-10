Британия ввела мощные санкции против РФ: под ударом Воздушно-космические силы России

Великобритания во вторник, 10 августа, ввела новые санкции против России. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора.
Кроме Воздушно-космических сил, санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации России и Командования военно-транспортной авиации РФ, передает пресс-служба британского правительства.
924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.
Также Великобритания ввела ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Муса Джалиль" и "Бегей".
В марте 2023 года западные СМИ сообщали, что Иран тайно поставил России 100 млн патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов. Их перевозили именно эти корабли.
Кроме того, в санкционный список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. Среди них компания Baharestan Kish Company, которая занимается производством беспилотников.
Напомним, что в правительстве Британии хотят срочно "расшевелить" процесс создания спецтрибунала РФ. Британия была в числе тех стран, которые стали движущей силой в основной группе среди 40 государств, которые в поиске механизма привлечения к ответственности за совершенные преступления диктатора Путина.
Великобритания предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО. О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.
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