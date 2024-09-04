Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

США ввели санкции против российских пропагандистских ресурсов Russia Today, "РИА Новости", Sputnik, Ruptly.

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США ввели санкции против Симоньян и многих других пропагандистских ресурсов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Министерство финансов США включило в санкционный список 10 физических лиц и 2 юридических лица за вмешательство в президентские выборы 2024 года. Под санкции попало руководство российского пропагандистского канала RT и хакерская группировка RaHDit. Об этом объявили на сайте ведомства.

"Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект (ИИ), deepfake и дезинформацию, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

По данным Минфина, с начала 2024 года руководство RT усилило усилия по тайной вербовке американских влиятельных лиц для поддержки российской кампании по дезинформации. RT использовало фиктивные компании, чтобы скрыть свое участие или участие российского правительства в создании контента, направленного на влияние на американскую аудиторию.

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Это решение OFAC дополняет действия Министерства юстиции и Государственного департамента США, которые ввели визовые ограничения и внесли пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" вместе с ее дочерними компаниями (РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik) в список иностранных представительств.

Санкции наложили на главного редактора RT Маргариту Симоньян, ее заместителей Елизавету Бродскую, Антона Анисимова и других руководителей канала. Кроме того, под санкции попали члены прокремлевской хакерской группы RaHDit, в которую входят действующие и бывшие сотрудники российской разведки, такие как Алексей Гаращенко, Анастасия Ермошкина и Александр Неженцев.

В санкционный список попали АНО "Диалог" и "Диалог регионы". Прокуратура США предъявила обвинения в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам Russia Today, Калашникову и Афанасьевой.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Санкции против России - последние новости

Напомним, накануне Дня независимости Украины США ввели новые жесткие санкции против России. Под удар попали более 60 российских компаний, более 100 юридических и физических лиц.

Также летом страны Европейского Союза ввели против России ряд санкций, которые должны перекрыть "кислород" российскому бизнесу и экономике.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против России. Санкции наложили на почти 150 физических и юридических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, а также на коллаборационистов, которые поддерживают агрессию против Украины.

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