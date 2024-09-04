УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

Руслана Заклинская
4 сентября 2024, 22:05
113
США ввели санкции против российских пропагандистских ресурсов Russia Today, "РИА Новости", Sputnik, Ruptly.
Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ
США ввели санкции против Симоньян и многих других пропагандистских ресурсов РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Министерство финансов США включило в санкционный список 10 физических лиц и 2 юридических лица за вмешательство в президентские выборы 2024 года. Под санкции попало руководство российского пропагандистского канала RT и хакерская группировка RaHDit. Об этом объявили на сайте ведомства.

"Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект (ИИ), deepfake и дезинформацию, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

По данным Минфина, с начала 2024 года руководство RT усилило усилия по тайной вербовке американских влиятельных лиц для поддержки российской кампании по дезинформации. RT использовало фиктивные компании, чтобы скрыть свое участие или участие российского правительства в создании контента, направленного на влияние на американскую аудиторию.

видео дня

Это решение OFAC дополняет действия Министерства юстиции и Государственного департамента США, которые ввели визовые ограничения и внесли пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" вместе с ее дочерними компаниями (РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik) в список иностранных представительств.

Санкции наложили на главного редактора RT Маргариту Симоньян, ее заместителей Елизавету Бродскую, Антона Анисимова и других руководителей канала. Кроме того, под санкции попали члены прокремлевской хакерской группы RaHDit, в которую входят действующие и бывшие сотрудники российской разведки, такие как Алексей Гаращенко, Анастасия Ермошкина и Александр Неженцев.

В санкционный список попали АНО "Диалог" и "Диалог регионы". Прокуратура США предъявила обвинения в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам Russia Today, Калашникову и Афанасьевой.

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Санкции против России - последние новости

Напомним, накануне Дня независимости Украины США ввели новые жесткие санкции против России. Под удар попали более 60 российских компаний, более 100 юридических и физических лиц.

Также летом страны Европейского Союза ввели против России ряд санкций, которые должны перекрыть "кислород" российскому бизнесу и экономике.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против России. Санкции наложили на почти 150 физических и юридических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, а также на коллаборационистов, которые поддерживают агрессию против Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции санкции США санкции против России Маргарита Симоньян пропаганда
Реклама

Главное за день

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

23:32 Украина
"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

23:12 Мир
Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

22:05 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Министры увольняются один за другим: Зеленский сказал, что происходит 6250

Министры увольняются один за другим: Зеленский сказал, что происходит

Слишком много тел : военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве 4619

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

Только остроглазые умники найдут 3 отличия: необычайная загадка на внимательность 4033

Только остроглазые умники найдут 3 отличия: необычайная загадка на внимательность

Похолодание накроет Украину: в каких областях будут дожди и грозы 3480

Похолодание накроет Украину: в каких областях будут дожди и грозы

Последние новости

23:32

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

23:12

"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

22:49

Цены без остановки растут: в Украине не утихает ажиотаж вокруг популярного овоща

22:22

Новый мировой порядок: Жданов озвучил неожиданный результат боев на Курщине

22:18

Норма или опасность: почему на самом деле ребенок ходит на носочкахВидео

США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФСША намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ
22:15

РФ может повлиять на выборы в США: в CNN заявили о тайной российской кампании

22:05

Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

21:23

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

21:03

Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации

Реклама
21:02

Россия могла убить премьера Ирландии: новые детали атаки РФ на Львов

20:35

Результат встречи Зеленского с фракцией: список кандидатов на замену в Кабмине

20:13

Предприятий ВПК там не было: во Львове ответили на громкий фейк РФ об ударе

19:55

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

19:46

Предательница Тодоренко наконец-то решилась на радикальный шаг

19:42

"Все задачи реализовываются": Зеленский раскрыл результаты Курской операции

19:26

Покровск не по зубам: Путин будет вынужден взять паузу в наступлении - Селезнев

19:25

Выжигает позиции оккупантов: ВСУ впервые показали кадры применения дрона "Дракон"

19:15

РФ будет бить по Украине ракетами, которые труднее сбивать: офицер раскрыл план врага

19:10

Зачем в Украине перетряхивают правительствомнение

19:01

Готовят новые атаки: военный эксперт раскрыл вероятные мотивы атаки РФ на Львов

Реклама
18:49

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседаниеВидео

18:33

Кощей Бессмертный по-кремлевски: Путину разрабатывают эликсир вечной жизни

18:33

ДРГ заходят в Торецк: в Донецкой ОВА ответили, кто контролирует город

18:30

Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

18:07

Могут помочь вытеснить врага: Зеленский признался, от кого зависит победа

18:03

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

17:49

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

17:46

Почему клавиши на клавиатуре не в алфавитном порядке: секрету более чем 150 лет

17:46

"Руки дрожат": жена Виктора Павлика показала результаты ДНК своего сына

17:31

"Это кризис": в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров

17:24

Больше, чем для защиты Германии: Шольц объявил закупку 17 систем ПВО для Украины

17:24

Циничный удар России по Львову: как именно Польша готова помочь городу

17:19

Большой страх Путина: почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска - Жданов

17:13

"Мудрые дети": Алсу рассказала, как дети отреагировали на измены отца

17:06

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

17:02

Секундный лайфхак без фена и плойки: как сделать объем волос у корней невидимкойВидео

16:51

ЕС не может предоставить Украине $50 млрд замороженных активов РФ: в Politico раскрыли причины

16:47

Не шторы, а огнеупорные ролеты: "Укрзализныця" прокомментировала скандальный тендер

16:43

Это далеко не коронавирус: в Киеве введен карантин из-за странной причины

16:31

Точно приживется: как вырастить розу из букета в домашних условиях

Реклама
16:28

Почему польские F-16 не уничтожают ракеты РФ: в Defense Romania назвали причину

16:28

"У США есть свой сценарий": Жданов раскрыл, снимут ли США ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

16:25

Отец спасся чудом: новые детали гибели целой семьи в результате удара по ЛьвовуВидео

15:55

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы

15:52

ЕС имеет интересный козырь в рукаве: как Орбан заплатит за свое упрямство

15:35

Нужно ли избавляться от сороконожек в квартире: ответ вас удивит

15:28

Начнется жесткий период безденежья: что нельзя брать в руки 5 сентября

15:04

РФ меняет тактику ударов по Украине: у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города

14:47

Что такое "заграва": мало кто знает правильный ответВидео

14:43

Цель не Покровск: оккупанты усилили атаки на Кураховском направлении

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять