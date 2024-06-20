Путину "перекрывают кислород": ЕС ударит новым пакетом санкций по РФ

Постпреды ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций, сообщает в четверг бельгийское председательство в Евросоюзе.
"Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства в социальной сети X.
Отмечается, что он предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.
Когда примут новый пакет санкций против РФ
14-й пакет санкций для России, согласованный на уровне послов – постоянных представителей стран-членов Европейского союза, будет официально одобрен в понедельник на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел с последующей публикацией в Официальном журнале, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из европейских дипломатов.
Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
Что известно о новом пакете санкций ЕС:
- внесены более 100 новых физических и юридических лиц (общее количество лиц, находящихся под санкциями, превысило 2200 лиц);
- включены меры, направленные против импорта сжиженного природного газа РФ, его транспортировки и инвестиций;
- предусмотрены дополнительные инструменты, позволяющие избежать обхода ограничительных мер (особенно в отношении дочерних компаний материнских компаний ЕС в третьих странах);
- включены новые меры в отношении услуг обмена финансовыми сообщениями (равно как и меры, направленные на борьбу с иностранным вмешательством и подрывом демократических систем ЕС с помощью новых правил финансирования со стороны РФ);
- предусмотрен ряд транспортных мер во избежание обхода воздушным, автомобильным и морскими путям;
- новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения (в том числе в третьих странах и продукцию, способствующую развитию промышленного потенциала России).
Санкции против РФ - последние новости по теме
Напомним, что в ISW рассказали об обходе санкций и раскрыли, как Россия закупает военное оборудование на Западе. Российская компания в основном закупала компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.
Ранее у президента Украины Владимира Зеленского выдвинули обвинения, что Европа не хочет запрещать РФ обходить санкции. Они считают, что Европейский союз не хочет сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции.
Как сообщалось ранее, США ввели новые жесткие санкции против России и "друзей". Страны-члены Европейского союза не смогли достичь согласия по 14-му пакету санкций против России, однако США ввели новые санкции.
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