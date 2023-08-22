УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФ

Дмитрий Видоменко
22 августа 2023, 01:35
4
Как говорит Игорь Липсиц, у страны-агрессора также большие проблемы с переводом нефтегазовой выручки в доллары из юане и рупий.
Липсиц, нефть
Падение курса рубля бьет по прибыли от продажи РФ нефти / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Падение курса рубля частично нивелирует прибыль от продажи нефти страной-агрессором РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

"Да, это так. Ведь никто же не платит налоги в бюджет России валютой. Людям кажется, что если экспортеры получают валюту, то они валюту отдают в бюджет. Ничего подобного. Бюджет принимает только рубли, поэтому чем выше курс доллара и евро, тем больше рублей они получают за свою валютную выручку и, соответственно, больше налогов при одной и той же ставке получает с выросшей рублевой массы государственный бюджет. Поэтому министр финансов РФ очень радуется обесцениванию рубля – он уже сказал, что лично на этом заработал более триллиона рублей для пополнения бюджета, и что это очень хорошо. Хотя, конечно, негативные последствия для экономики граждан мы видим. Так что да, в какой-то степени девальвация гасит падение выручки", – сказал он.

Как говорит Липсиц, у страны-агрессора также большие проблемы с переводом нефтегазовой выручки в доллары из юане и рупий.

"Но есть еще один момент – кому и за что Россия продает свою нефть и газ. Раньше РФ продавала ее за доллар и евро, то есть конвертируемые валюты, а теперь – за рупию, дирхам и юань. На юани можно практически все купить в Китае, но конвертацию юаней в доллары и евро банк Китая не разрешает. С рупиями там вообще беда, потому что банк Индии это вообще очень жестко запрещает, и поэтому получается, что выручка примерно в 39 миллиардов долларов у России в индийских банках, но в рупиях, которые никак не могут поступить на валютный рынок России, и не могут пополнить продажи и стабилизировать рубль", – сказал он.

Смотрите интервью Игоря Липсица Главреду на видео:

Кто такой Игорь Липсиц

И́горь Влади́мирович Ли́псиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.

На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

Падение рубля

Девальвация российского рубля 12 августа стала максимальной за последние полтора года полномасштабной войны против Украины.

К ослаблению "деревянного" привел дефицит в результате увеличения военных расходов, падения доходов от экспорта и растущей зависимости от импорта.

Центробанк России имеет ограниченные возможности для повышения курса рубля после масштабной заморозки Западом около 300 млрд долларов валютных резервов РФ. Это фактически заблокировало для россиян возможность продавать доллары и евро.

В то же время Россия все еще может эффективнее избегать ограничений цен на нефть и увеличивать экспортные расходы для увеличения положительного сальдо счетов текущих операций. Второй вариант - контроль за движением капитала.

Однако это еще не означает в целом разрушение экономики России, ведь страна-агрессор способна обходить энергетические санкции.

По мнению аналитиков, в текущем падении российской валюты сработало ограничение цены на нефть, которое международное сообщество внедрило, чтобы снизить возможности России финансировать войну.

Другие новости:

нефть цены на нефть
Реклама

Главное за день

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

23:10 Украина
Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

20:34 Украина
Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

19:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

01:35

Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФ

00:04

Родители потеряли единственного сына: в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин

21 августа, понедельник
23:43

Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

23:10

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

22:45

"Работаем. Температура плюс 50": Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке

Россия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - ЛипсицРоссия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - Липсиц
22:03

"Не заиграйтесь в самолетики": у Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16

20:56

Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой, которая жила в РФ

20:56

"Донать – и они летят!": во время дрон-марафона украинцы задонатили уже 2 миллиона гривен на дроны-камикадзе актуально

20:43

Как на украинском описать восторг: популяризатор языка озвучил мелодичные аналоги

Реклама
20:34

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

19:45

Будет "зоопарк" истребителей: СМИ раскрыли, какие самолеты получат ВСУ

19:19

Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

19:14

Адская жара в Украине: синоптик рассказал, когда ждать понижения температуры

19:10

Мёд и дёготь F-16: каких сюрпризов ожидатьмнение

18:41

Чем так хорош F-16: скрытые возможности истребителей, которые получат ВСУ

18:30

Украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины

18:21

"Мое имя ужасное": парень хочет сменить свое "трагическое" имя, данное при рождении

17:57

F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб — эксперт

17:40

В ВСУ рассказали, какое количество F-16 кардинально изменит ситуацию в небе

17:23

БПЛА рухнул на аэродром в Калужской области: поврежден один самолет

Реклама
16:55

F-16 для Украины: в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами"

16:35

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

16:15

Почему нельзя говорить "на здоровье": скрытый смысл фразы всех ошеломит

16:12

Победитель Евровидения-2019 женился на своем бойфрендеВидео

15:54

Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября

15:49

Гороскоп на завтра 22 августа 2023: Деве – счастье, Водолею - вознаграждение

15:49

В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

15:46

Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

15:22

70 летчиков: в Воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16

15:02

Под Полтавой арестовали имущество российского генерала на космическую сумму

15:01

"Открываем сметы объектов, строящихся за госсредства" - министр Кубраков

14:58

"Просто голуби большие": в ГУР иронично отреагировали на возражения Россией "бавовны"

14:56

Кличко: Социально незащищенные киевляне получат ко Дню Независимости помощь

14:49

Девушка поделилась гениальным лайфхаком по спасению остатков косметики в тюбике

14:43

"Они должны отвечать": Женя Галич жестко высказался о мужчинах, сбежавших из Украины

14:30

Лазурь и пшеница: Зеленская встретилась со шведскими монархами в изысканном луке

14:26

ВСУ получили очередной комплекс борьбы с вражескими дронами при содействии Favbet Foundation

14:25

У ВСУ новый успех: пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино

14:19

Денис Казанский. Патриоты РФ в шоке из-за потери Ту-22М3Видеоблоги

13:19

Кольцо сжимается все ближе: пропагандистка Симоньян разнылась о том, что дрон взорвался рядом с ее домом

Реклама
13:17

"Безумие": в Нидерландах набросились на Рютте за планы поставок F-16 Украине

13:14

Головоломка на внимательность: найдите резиновый сапог за 10 секунд

12:57

"Прилеты в Москве нам на пользу": Коваленко объяснил, как это влияет на власть Путина

12:24

"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили ПутинаФото

12:15

Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка

11:43

3 средства, которыми категорически нельзя мыть пластиковые окна и подоконники

11:38

"Россияне об этом мечтали": оккупанты нацелились на два города Украины – Жданов

11:11

"Российское зло бьет болью и смертями": Зеленский ярко выступил в датском парламенте

10:58

Эксперт по волосам назвала самую большую ошибку женщин с сединой

10:46

ВСУ продвинулись вперед возле Бахмута: россияне стягивают туда новые силы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять