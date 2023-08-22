Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФ

Как говорит Игорь Липсиц, у страны-агрессора также большие проблемы с переводом нефтегазовой выручки в доллары из юане и рупий.

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Падение курса рубля бьет по прибыли от продажи РФ нефти / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Падение курса рубля частично нивелирует прибыль от продажи нефти страной-агрессором РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

"Да, это так. Ведь никто же не платит налоги в бюджет России валютой. Людям кажется, что если экспортеры получают валюту, то они валюту отдают в бюджет. Ничего подобного. Бюджет принимает только рубли, поэтому чем выше курс доллара и евро, тем больше рублей они получают за свою валютную выручку и, соответственно, больше налогов при одной и той же ставке получает с выросшей рублевой массы государственный бюджет. Поэтому министр финансов РФ очень радуется обесцениванию рубля – он уже сказал, что лично на этом заработал более триллиона рублей для пополнения бюджета, и что это очень хорошо. Хотя, конечно, негативные последствия для экономики граждан мы видим. Так что да, в какой-то степени девальвация гасит падение выручки", – сказал он.

Как говорит Липсиц, у страны-агрессора также большие проблемы с переводом нефтегазовой выручки в доллары из юане и рупий.

"Но есть еще один момент – кому и за что Россия продает свою нефть и газ. Раньше РФ продавала ее за доллар и евро, то есть конвертируемые валюты, а теперь – за рупию, дирхам и юань. На юани можно практически все купить в Китае, но конвертацию юаней в доллары и евро банк Китая не разрешает. С рупиями там вообще беда, потому что банк Индии это вообще очень жестко запрещает, и поэтому получается, что выручка примерно в 39 миллиардов долларов у России в индийских банках, но в рупиях, которые никак не могут поступить на валютный рынок России, и не могут пополнить продажи и стабилизировать рубль", – сказал он.

Смотрите интервью Игоря Липсица Главреду на видео:

Кто такой Игорь Липсиц И́горь Влади́мирович Ли́псиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

Падение рубля

Девальвация российского рубля 12 августа стала максимальной за последние полтора года полномасштабной войны против Украины.

К ослаблению "деревянного" привел дефицит в результате увеличения военных расходов, падения доходов от экспорта и растущей зависимости от импорта.

Центробанк России имеет ограниченные возможности для повышения курса рубля после масштабной заморозки Западом около 300 млрд долларов валютных резервов РФ. Это фактически заблокировало для россиян возможность продавать доллары и евро.

В то же время Россия все еще может эффективнее избегать ограничений цен на нефть и увеличивать экспортные расходы для увеличения положительного сальдо счетов текущих операций. Второй вариант - контроль за движением капитала.

Однако это еще не означает в целом разрушение экономики России, ведь страна-агрессор способна обходить энергетические санкции.

По мнению аналитиков, в текущем падении российской валюты сработало ограничение цены на нефть, которое международное сообщество внедрило, чтобы снизить возможности России финансировать войну.

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