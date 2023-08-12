Путин остался без сверхприбыли: в России мощно рухнул рубль

Директор агрессора России Путин больше не получает прибыли от роста цен на нефть, считает аналитик вашингтонского Международного института финансов Робин Брукс.

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Путин остался без сверхрибылей от высоких цен на нефть / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

На территории страны-оккупанта России рухнул рубль. 1 доллар теперь стоит 99 рублей. Девальвация рубля стала максимальной за 1,5 года полномасштабной войны против Украины. Причем это происходит в ситуации, когда растут цены на нефть. Режим Путина больше не получает значительных доходов при ее подорожании.

Аналитик вашингтонского Международного института финансов Робин Брукс в своем Twitter-аккаунте отметил, что в условиях санкций повышение цен на нефть больше не указывает на увеличение доходов кремлевского режима.

Ученый показал график, на котором заметно, как падает рубль на фоне роста цены на нефть.

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Как падает рубль на фоне роста цен на нефть:

Рост цен на нефть больше не в пользу России из-за новых международных санкций - аналитик / twitter.com/RobinBrooksIIF

По мнению аналитика, здесь сработало ограничение цены на нефть, которое международное сообщество ввело, чтобы снизить возможности России финансировать войну.

"Такое обособление очень необычно и является лучшим доказательством того, что ограничение цены на нефть от "Группы семи" работает. Путин не получает больших поступлений от роста цен на нефть, как это было в 2022 году", - отметил Брукс.

Примечательно, что по причине ограничений со стороны Центробанка, рубль стал неконвертируемой валютой. Параллельно циркулируют несколько курсов.

Почему рубль стал слабым

Как полагают аналитики американского агентства Bloomberg, рубль ослаб из-за существенного ухудшения условий внешней торговли и международных санкций.

В частности, доходы крупных экспортеров РФ в июле 2023 года составили 6,9 миллиардов долларов. В прошлом году за тот же период они получили 16,8 миллиардов долларов США. Ситуация серьезно ударила по российской экономике, поскольку оттуда Россия получает твердую валюту.

Кроме того, на падении российской национальной валюты отразился и отток капитала.

Домохозяйства разместили в иностранных банках около 40 миллиардов долларов. Такие действия мотивированы тем, что размещение средств в рублях не оправдало ожиданий, а банки РФ в итоге и вовсе оказались отрезанными от глобальных платежных систем.

Отдают предпочтение зарубежным банкам и физические лица. Россияне в июне 2023-го года разместили там 66 миллиардов долларов.

Напомним, ранее российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за ситуации с рублем в РФ. Также он считает, что инфляция в стране и рост цен на потребительские товары будет как раз к президентским выборам.

"Скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите, вы хоть один запрос в Центробанк отправили? Люди пришли и объяснили, что в стране происходит? Что такое случилось, что такой курс?" – подчеркнул пропагандист.

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