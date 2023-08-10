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"Над нами все смеются": Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ

Юлия Куришко
10 августа 2023, 16:10 обновлено 10 августа, 16:22
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Российский пропагандист раскритиковал политику Центрального банка РФ.
'Над нами все смеются': Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ
Соловьев заныл из-за курса рубля / коллаж: Главред, скриншот: видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев, известный своей жестокой антиукраинской позицией, закатил истерику из-за экономической ситуации в стране-агрессоре России.

"Скажите, пожалуйста: а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите, вы хоть один запрос в Центробанк отправили? Люди пришли и объяснили, что в стране происходит? Что такое случилось, что такой курс?",- в истерике говорит Владимир Соловьев.

Он также добавил, что это приведет к росту инфляции и потребительских цен в РФ. Пропагандист подчеркнул, что это произойдет во время избирательной кампании на выборах президента РФ.

видео дня

Также Соловьев напомнил, что российский рубль входит в тройку худших валют в мире. Этого не скрывают даже российские пропагандисты. По данным на четверг, 10 августа, за один доллар уже дают 96,96 рубля.

"Даже не объясняют, какого "хрена" курс так скачет, что над нами весь мир теперь смеется!",- раскричался пропагандист.

Он обвинил во всем политику Центрального банка РФ.

'Над нами все смеются': Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФ
У Соловьева истерика из-за курса рубля в РФ / Скриншот: Главред

Смотрите видео истерики Соловьева в студии:

Напомним, что Соловьев жестко обозвал Пугачеву после ее возвращения в Москву. Российского пропагандиста разозлило то, что Примадонну не задержали по возвращении в РФ.

Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак. Пропагандист похоже ненавидит уже все живое, а не только Украину. Но также он не упускает возможности облить помоями своих же, а именно журналистку "либералку" Ксению Собчак.

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