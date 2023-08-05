Атака на судно в Новороссийске поставила под угрозу экспорт нефти РФ - Financial Times

Атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах.

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Корабль Оленегорский горняк был подбит в результате атаки / Коллаж: Главред, фото: Telegram, pixabay

Атака на корабль Оленегорский горняк, которая произошла в ночь на 4 августа в бухте Новороссийска, впервые поставила под угрозу инфраструктуру экспорта нефти страны-агрессора РФ. Именно экспорт нефти является одним из источников финансирования войны против Украины.

Как пишет Financial Times, дроны атаковали корабль после выхода России из "зернового соглашения" и массовых обстрелов портовой инфраструктуры Украины.

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При этом FT предполагает, что атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. Вашингтон долго возглавлял усилия, чтобы избежать роста цен на нефть перед президентскими выборами в США.

"Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом", - считает бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт.

По ее мнению, одно из беспокойств США состоит в том, что поддержку Украины будет труднее поддерживать на фоне энергетического кризиса.

Отметим, Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России. В день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти. Также этот порт является пунктом экспорта нефти из Казахстана, где кончается линия Каспийского трубопроводного консорциума. В Казахстане заявили, что инфраструктуре трубопровода не был нанесен ущерб.

Взрывы в Новороссийске в ночь на 4 августа

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. Их якобы сбили.

После ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит.

В Сети появились кадры атаки на лучший десантный корабль Северного флота РФ. По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что ВМС непричастны к атаке корабля Черноморского флота страны-агрессора РФ в Новороссийске.

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