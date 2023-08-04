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Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атаки

Анна Ярославская
4 августа 2023, 10:23 обновлено 4 августа, 10:37
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На борту российского корабля Оленегорский горняк вероятно находятся около 100 человек экипажа.
Атака на российский корабль
Атака на российский корабль Оленегорский горняк - в Сети появилось видео / скриншот

В бухте Новороссийска в Краснодарском крае после атаки дронов поврежден большой десантный корабль Оленегорский горняк. По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС. Также Украинская правда в Twitter опубликовала видео атаки на российский корабль.

На кадрах видно, как надводный дрон, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль.

Как отмечают источники в Службе безопасности, спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки Оленегорский горняк получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи.

видео дня

Отмечается также, что на борту российского корабля находятся около 100 человек экипажа.

Смотрите видео - В Сети появились кадры атаки дрона на корабль РФ в Новороссийске:

Дрон атаковал корабль
Дрон атаковал корабль "Оленегорский горняк" / скриншот

Справка. Оленегорский горняк (СДК-91, БДК-91) — большой десантный корабль проекта 775. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, пишет Википедия.

В 2007 году его называли "лучшим десантным кораблем Северного флота".

Корабль построен на верфи Stocznia Północna в Гданьске (Польша), заводской номер 775/5, вошел в состав флота 30 июня 1976 года. До 1977 года имел наименование "СДК-91", затем — "БДК-91". С 7 мая 2000 года носит наименование Оленегорский горняк в связи с установлением шефства над кораблем Оленегорским горно-обогатительным комбинатом.

Взрывы в Новороссийске в ночь на 4 августа

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

Взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы".

Позже российский пропагандист Владислав Поздняков сообщил, что после ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок. Судно буксируют к берегу.

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