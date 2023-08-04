Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

У российского корабля затопило один из его отсеков. В результате судно дало крен.

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Корабль в Новороссийске подбит дроном / скриншот

После ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок.

В настоящее время судно буксируют к берегу. Об этом сообщил российский пропагандист Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

"Подбит большой десантный корабль. Затопило один из его отсеков, из-за чего он дал крен. Соратник, работающий в порту, это подтверждает.Такие же лживые отчёты несут и на стол нашему президенту... Но есть и хорошая новость, корабль подлежит восстановлению", - написал он.

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Тем временем в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. Его выдала упомянутая компания КТК, заявляя, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".

Смотрите видео - После атаки дронов на Новороссийск опрокинулся один из российских кораблей:

Российский десантный корабль подбит после атаки дронов / скриншот

Взрывы в Новороссийске

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

Взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы".

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