Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

После ночной атаки дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок.
В настоящее время судно буксируют к берегу. Об этом сообщил российский пропагандист Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.
"Подбит большой десантный корабль. Затопило один из его отсеков, из-за чего он дал крен. Соратник, работающий в порту, это подтверждает.Такие же лживые отчёты несут и на стол нашему президенту... Но есть и хорошая новость, корабль подлежит восстановлению", - написал он.
Тем временем в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. Его выдала упомянутая компания КТК, заявляя, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".
Смотрите видео - После атаки дронов на Новороссийск опрокинулся один из российских кораблей:
Взрывы в Новороссийске
Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.
Взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.
В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы".
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