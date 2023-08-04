"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФ

Очевидцы сообщали о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако.

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Рано утром в Новороссийске прогремели взрывы / Фото: Telegram

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. РосСМИ пишут, что район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

Как пишут Telegram-каналы, звуки взрывов прозвучали со стороны Черного моря, после чего последовала стрельба, прозвучало несколько очередей.

По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.

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По словам местных жителей, дрон загорелся, после чего последовал сильный взрыв.

"Взрыв произошëл примерно в 5-10 утра. Громкий звук был слышен в разных районах и разбудил жителей, у многих машин сработала сигнализация", - пишет Shot.

"Очевидцы сообщают о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако", - добавили на канале.

По данным росСМИ, в Новороссийске было зафиксировано попадание в так называемый "нефтяной маяк" - специальное выносное устройство для приема нефти, которое расположено в нескольких километрах от берега.

Смотрите видео - Утром в Новороссийске гремели взрывы:

В Новороссийск пришла "бавовна" / скриншот

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы".

Справка. Новороссийская военно-морская база (войсковая часть 99608) — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота в Цемесской бухте в порту Новороссийска, пишет Википедия. Это самое молодое объединение Военно-Морского Флота России на кавказском побережье Чёрного моря.

Как сообщал Главред, 2 августа во временно оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. В результате российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщали в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

1 августа в Севастополе прогремел мощный взрыв, который слышали даже в Бахчисарае, а он расположен в 30 км. Оказалось, что ВСУ подорвали арсенал Черноморского флота РФ. После "прилета" над местом удара в небо поднялся густой и высокий столб дыма. Его было видно даже с Бахчисарайского водохранилища.

В Сети писали, что взрыв произошел на территории воинской части 63876-Р, где находится арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.

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