В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза недалеко от Крымского моста

Пожару в Краснодарском крае присвоен высший ранг сложности. По данным российских властей, жертв и пострадавших нет.

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В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза недалеко от Крымского моста / Фото: скриншот, twitter.com/Krymsky_bridge

В поселке Волна Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на нефтебазе, которая расположена недалеко от Крымского моста. Пожару присвоен высший ранг сложности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар не угрожает жителям населенного пункта.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram.

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Пожар на нефтебазе в РФ / скриншот

В РФ горит нефтебаза / скриншот

Кадры пожара на нефтебазе в Краснодарском крае РФ зафиксировали на видео:

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Нефтебаза загорелась в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

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