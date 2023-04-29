"Больше нет времени": российский сенатор в истерике призвала ударить по Одессе после "хлопка" в Крыму

Ковитиди размечталась о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины" и призвала российских оккупантов "уничтожить все нефтяные хранилища" в этом городе.

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Российский сенатор в истерике просит "уничтожить все нефтяные хранилища Одессы"/ Telegram

После мощного "хлопка" во временно оккупированном Крыму в стране-агрессоре России начала шириться паника, которая просматривается даже на верхушке власти. Так, предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

Соответствующий призыв Ковитиди разместила в Telegram. Она призвала власти страны-оккупанта "жестко отреагировать" на "хлопок" в Крыму.

При этом коллаборантка размечталась о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".

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"Точка зрения. Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Событие требует соответствующего жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение по нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", – написала предательница.

Напомним, Ольга Ковитиди родилась в Симферополе и когда-то была депутатом Верховной Рады АРК. Также ранее она работала в Севастопольской городской государственной администрации и в Главном управлении юстиции Министерства юстиции Украины в Севастополе. Потом снова прошла в Верховную Раду АРК по спискам Партии регионов.

После захвата Крыма российской оккупационной армией Ковитиди была среди первых лиц, которые предали Украину и перешли на сторону захватчиков. Прокуратура АРК подозревает Ковитиди в государственной измене, она объявлена в розыск.

Пожар на нефтебазе в Севастополе 29 апреля

В ночь на 29 апреля российские захватчики сообщили, что неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

После этого террорист Гиркин закатил истерику из-за взрывов в Севастополе и потроллил Путина. Российский террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков выразил свое, мол, "возмущение" в связи с новыми взрывами в Севастополе. По его словам, агрессору России "не о чем беспокоиться", поскольку "Лунтик пообещает всех уничтожить".

Между тем россияне начали биться в истерике из-за взрывов в Севастополе. Площадь пожара составила около 1000 кв м, пожару был присвоен 4 класс. Происходящее в Крыму вывело россиян из себя – они не понимают, почему их хваленая ПВО такая "дырявая". Некоторые из них даже заявили о каких-то "правилах использования беспилотников", которые якобы нарушила Украина.

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