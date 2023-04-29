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"Бавовна" в Севастополе, столб дыма видно за километры: оккупанты заявили об атаке БПЛА

Сергей Кущ
29 апреля 2023, 07:35 обновлено 29 апреля, 07:35
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Резервуар с топливом якобы атаковали украинские беспилотники, говорят оккупанты.
Бавовна в Крыму
Бавовна в Крыму / скриншот с видео, соцсети

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Крыма.

Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс", - заявил гауляйтер.

видео дня

Смотрите видео, на которых видно последствия взрыва на нефтебазе:

В Севастополе пылает нефтебаза
В Севастополе пылает нефтебаза / соцсети

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма.

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