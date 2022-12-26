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"Мы зайдем туда с оружием в руках": Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым

26 декабря 2022, 09:23
Крым будет возвращен комбинированным путем - и силой, и дипломатией.

Кирилл Буданов, Крым
Кирилл Буданов рассказал, как Украина вернет Крым / Фото УНИАН

Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

Комментируя опасения в западных странах о том, что Крым является "красной линией", Буданов сказал, что ему неинтересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.

"У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории", — уверен начальник ГУР.

По словам Буданова, Украина вернет все утраченные территории.

"Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - сказал он.

Буданов считает, что Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией.

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — отметил он.

Буданов намекнул, что уже летом 2023 года Крым будет под контролем Украины. Отвечая на вопрос о том, куда лучше всего поехать в отпуск следующим летом, глава ГУР ответил так: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

Возвращение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что украинские защитники до февраля будут наносить удары по российским штабам на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени. Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму.

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