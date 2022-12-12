'В течение следующих недель будут удары': генерал США сделал прогноз по освобождению Крыма

Украинские защитники до февраля будут наносить удары по российских штабах на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в Twitter.
"Украинский Генеральный штаб продолжит удары по штабам России и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель", - написал американский генерал.
Ходжес считает, что это продлится до февраля и создаст условия для решающей фазы кампании – освобождение Крыма.
"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", - добавил бывший командующий войсками США в Европе.
Возвращение Крыма под контроль Украины
Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует за 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.
Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.
По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.
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