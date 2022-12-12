glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В течение следующих недель будут удары": генерал США сделал прогноз по освобождению Крыма

12 декабря 2022, 18:31
Генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что до февраля украинские защитники будут создавать условия для освобождения Крыма.
'В течение следующих недель будут удары': генерал США сделал прогноз по освобождению Крыма
Генерал Ходжес считает, что ВСУ до августа деоккупируют Крым / УНИАН

Украинские защитники до февраля будут наносить удары по российских штабах на оккупированных территориях Украины. Это создаст условия для операции по деоккупации Крымского полуострова. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в Twitter.

"Украинский Генеральный штаб продолжит удары по штабам России и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель", - написал американский генерал.

Ходжес считает, что это продлится до февраля и создаст условия для решающей фазы кампании – освобождение Крыма.

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", - добавил бывший командующий войсками США в Европе.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует за 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

Больше новостей о деоккупации Крыма:

война в Украине новости Крыма возвращение Крыма деоккупация Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:04

ВСУ в течении зимы выйдут на границы 1991 года: полковник назвал условие

18:37

Сумасшедший прайс, черная пленка и скотч: российский певец озвучил странный райдер

18:36

Будут "жесты доброй воли": Свитан рассказал о масштабном отступе оккупантомВидео

18:31

"В течение следующих недель будут удары": генерал США сделал прогноз по освобождению КрымаВидео

18:03

День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабряФото

Реклама
17:55

Военный эксперт назвал возможную дату новой ракетной атаки на УкраинуВидео

17:45

Лунный календарь на 2023: благоприятные и неблагоприятные дни года

17:41

Ключевой темой будет энергетика: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 - CNNВидео

17:34

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещей нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

17:06

Королева выставила свои пухлые коленки и спела на сельской дискотекеВидео

17:05

Угроза новых ракетных ударов: в разведке рассказали, сколько РФ может "кошмарить" УкраинуВидео

16:59

Приехали убивать украинцев: ВСУ успешно "демилитаризовали" оккупантов-одноклассниковВидео

16:45

Король Чарльз III и королева Камилла представили праздничную открытку со знаковым фото

16:36

РФ ведет обстрелы украинскими ракетами: в Минобороны Украины объяснили ситуациюВидео

16:26

Заморозки не будет: война закончится после деоккупации Украины - ЗеленскийВидео

16:17

Осталось на 5-7 пусков: эксперт рассказал, какие ракеты остались у РоссииВидео

16:05

Лопес и Аффлек умилили фанатов романтической прогулкой по КалифорнииВидео

15:59

РФ не будет смысла бить крылатыми ракетами по Украине: эксперт назвал условиеВидео

15:49

Хвастаться больше нечем: Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференциюВидео

15:34

Таролог спрогнозировала, что ждет Украину в 2023-м: станет ли виден конец войны

Реклама
15:32

Украину заметет снегом и скует сильнейший гололед: синоптики дали новый прогнозВидео

15:30

Если Путин умрет, войны не будет: Зеленский назвал условие завершения агрессии РФВидео

15:27

Гороскоп на завтра 13 декабря 2022: Овнам – важные решения, а Весам – отшельничество

15:27

"Могут истощить украинскую ПВО": эксперт объяснил опасность применения Россией дроновВидео

15:25

"Хоть бы один аншлаг собрала": Киркоров вызверился на "путинистку" Шукшину

15:18

Три поколения Павликов: Виктор Павлик с сыном посетил отчий дом и показал 82-летнюю маму

15:01

Автономное питание в блэкаут: в Украине запущена карта заведений с генераторамиВидео

14:53

Эксперт пояснил, как удары по авиабазам врагов помогут бойцам ВСУ на фронте

14:44

С наградой на тот свет: ВСУ ликвидировали прапорщика-оккупанта, награжденного медалью Суворова за войнуВидео

14:36

Король Чарльз III готовит серьезный переполох для Меган Маркл и ГарриВидео

14:19

Официальное заявление ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" (Львовская табачная фабрика) актуально

14:18

Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС РоссииВидео

13:58

Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецептВидео

13:54

Перебрасывают технику ближе к границе с Украиной: в Беларуси заметили активность войск РФВидео

13:47

"Ракеты еще есть": в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФВидео

13:42

Запретить нельзя разрешить: почему собаки едят траву

13:16

В Украине существенный дефицит мощности, действуют лимиты потребления электроэнергии – УкрэнергоВидео

12:51

В Мелитополе взорвали базу с сотрудниками ФСБ: детали мощного удара ВСУВидео

12:50

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

12:23

16 лет спустя: как сейчас выглядит Лена Полено из Счастливых вместе

Реклама
12:22

Певица Шер рассказала о трагедии в своей семьеВидео

11:54

Тотальный блэкаут в Украине – реальный сценарий, люди могут переехать в села – КулебаВидео

11:51

"РФ уже проиграла": у Зеленского объяснили, что ждет Россию после фиаско в войнеВидео

11:42

"Бог был в последнем поезде из Мариуполя": в США легендарная певица записала песню о войне в УкраинеВидео

11:30

Страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства - Кубраков

11:19

Зима ограничивает применение авиации: эксперт назвал главную проблему для ВСУВидео

11:05

"Там сошли с ума": дальнобойщик Гостюхин отрекся от сестры и дочки из-за войны в Украине

11:00

"В комнате лежали гениталии, глаза, срезанная кожа": украинский военный про русский пленВидео

10:53

План "Ноев ковчег": политолог поведал, как будут эвакуировать Путина и "кремлевских" в ВенесуэлуВидео

10:43

"Десятки оккупантов отправятся домой в пакетах": на Запорожье ВСУ накрыли огнем базы военных РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять