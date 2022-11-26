Крым будет освобожден, если ВСУ выйдут к Бердянску, а Крымский мост отправится на дно – Касьянов

Освобождение Крыма, вероятно, произойдет в результате наступления ВСУ - Касьянов / Коллаж УНИАН, Главред, соцсети

Украина может освободить Крым в результате реализации двух сценариев. Первый предусматривает разрушение сухопутного коридора российских войск, который идет на полуостров, и крушение Крымского моста. Второй вариант подразумевает смену власти в России и переговоры о возврате Крымского полуострова под политический контроль Киева. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

В комментарии Главреду он рассказал о том, что в случае разрушения сухопутного коридора войск РФ через захваченные территории материковой Украины в оккупированный Крым, полуостров станет ловушкой. Российские подразделения будут лишены снабжения и добровольно покинут Крымский полуостров.

"Первый (вариант, - ред.), который я считаю наиболее вероятным, предполагает, что Крымский полуостров будет освобожден в результате наступательных действий ВСУ. Во-первых, наши войска выйдут к Бердянску и перережут сухопутный коридор в Крым, который сейчас проходит по оккупированным территориям. Во-вторых, на дно морское будет уложен Крымский мост. После таких действий Крым станет западней, потому противник будет вынужден эвакуироваться из Крыма, например, в Новороссийск. Ведь вся группировка российских войск, которая находится на полуострове, будет полностью небоеспособной без снабжения и поддержки. Морским путем, чисто паромными переправами, или как-то иначе обеспечить жизнедеятельность этой группировки будет невозможно. Убежден, что в этом случае Россия добровольно освободит полуостров, отойдя на более выгодные позиции", - полагает Касьянов.

Второй сценарий, по мнению блогера, предполагает смену власти в России и начало переговоров между Киевом и Москвой. Итогом диалога должно стать возвращение Украине Крыма и других оккупированных агрессором украинских земель.

"Второй вариант предполагает, что в результате успешных действий ВСУ изменится политическое руководство Российской Федерации и будут проведены переговоры на условиях Украины, после чего и будет освобожден Крым. Допускаю, что президент Зеленский подразумевал именно такой сценарий, когда Россия будет вынуждена пойти на переговоры на наших условиях и деоккупировать Крым, как и все остальные украинские территории.

Как в России произойдет смена правящей элиты – это другой вопрос. Возможно, это случится в результате переворота – военного или не военного, какого угодно, и тогда к власти в России придет более здравомыслящая элита и согласится на справедливые условия Украины, в частности, оставит Крым в покое", - подчеркнул Юрий Касьянов.

Возвращение оккупированного Крыма в Украину

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что войска России укрепляются в захваченном Крыму. По его словам, оккупанты готовятся к наступлению ВСУ. Украинской армии для проведения успешной операции по освобождению Крымского полуострова понадобятся боеприпасы.

Заместитель министра обороны, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов сделал прогноз о том, что силы обороны Украины могут зайти на территорию оккупированного Крыма до конца декабря. Война с РФ, по мнению Гаврилова, должна завершиться весной 2023 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что армия Украины будет освобождать оккупированный Крым. Как полагает чиновник, будет проведена военная кампания по освобождению полуострова.

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