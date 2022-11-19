В Минобороны дали неожиданный прогноз, когда закончится война

Украина никогда не перестанет биться до победы / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года.

Как отметил Гаврилов в интервью Sky News, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

"Тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы", - заявил он.

В то же время генерал-майор в отставке отметил, что считает вероятность такой вражеской атаки довольно низкой.

Также Гаврилов прокомментировал перспективу мирных переговоров Украины и РФ. Он подчеркнул, что диалог с Кремлем состоится только тогда, когда российские войска будут готовы покинуть каждый метр украинской земли, включая Крымский полуостров.

"В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли. И все знают, что любое промедление или замораживание конфликта является лишь продолжением этой войны против существования Украины как нации", - резюмировал заместитель главы Минобороны.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

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