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ВСУ освобождают территории на Луганщине: враг пытается контратаковать и несет большие потери

10 ноября 2022, 17:41

Войска РФ пытаются атаковать на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях – ВСУ не дают возможностей для прорыва обороны, сказал Сергей Череватый.

ВСУ, войска России
Войска Украины освобождают земли на Сватовском направлении Луганской области / Коллаж Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Армия Украины продолжает наступление на Донбассе. В Луганской области на Сватовском направлении продолжается работа по освобождению территорий от российских оккупантов. Враг пытается там контратаковать и несет большие потери. На Авдеевском и Бахмутском направлениях россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, но не могут прорвать оборону. Об этом рассказал спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что самые жестоки бои между ВСУ и войсками РФ идут сейчас на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях.

По его словам, на Авдеевском и Бахмутском направлениях враг пытается атаковать – россияне проводят по несколько десятков штурмов в сутки. Оккупанты используют все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы и танки. Однако им не удается прорвать оборону ВСУ.

Также военный отметил, что в Луганской области на Сватовском направлении силы обороны Украины проводят планомерную работу по освобождению своих территорий. Враг пытается контратаковать, однако несет большие потери.

"Да, там (на Сватовском направлении) идет постоянная работа по освобождению украинской земли, но мы не можем пока подробно об этом говорить. Враг тоже пытается там контратаковать, но это наносит ему еще большие потери. Ситуация контролируемая, ситуация ломается, чтобы ее использовать более эффективно", - сказал Череватый.

Также Сергей Череватый подчеркнул, что для подробного комментирования ситуации понадобится еще немного времени.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке США ранее сообщали, что армия Украины может воспользоваться слабостью войск России и за 6 недель достичь продвижения в Луганской области. Однако оккупанты еще не потерпели поражения на войне. Они могут восстановить свои военные возможности и способны проводить артиллерийские операции.

Военный эксперт Олег Жданов допустил, что если ВСУ освободят оккупированный Херсон, войска могут быть переброшены, в том числе, на Донецкое и Луганское направления. Таким образом, Украина может усилить наступление на Донбассе.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Москва поставила перед своими оккупационными войсками задачу полностью захватить Донбасс. Украинские войска на сложных участках продолжают держать оборону.

Другие новости:

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