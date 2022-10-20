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Армия Украины за 6 недель может освободить Херсон и продвинуться на Луганщине – разведка США

20 октября 2022, 18:35

Войска РФ еще не проиграли войну – они могут пополнить резервы за счет мобилизации и способны к проведению артиллерийских операций, считают в Вашингтоне.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
ВСУ могут воспользоваться слабостью войск России и освободить захваченный Херсон - разведка США / Telegram Ермак, Суспільне

Силы обороны Украины могут воспользоваться слабостью войск России и погодными условиями и в течение 6 недель освободить оккупированный Херсон и продвинуться в Луганской области. Дальше стороны столкнутся с наступлением зимы, у них появится время на перегруппировку. Агрессор еще не потерпел поражение – он может восстановить свои силы за счет мобилизации и способен к проведению артиллерийских операций.

Как сообщает New York Times, американские разведчики полагают, что украинские войска могут воспользоваться слабостью российской армии и факторами погоды для освобождения Херсона и существенного продвижения на Луганщине.

Согласно их оценкам, у ВСУ есть возможность для развития успеха в течение следующих 6 недель в случае оптимальной ситуации с наступлением на юге и востоке страны. После этого наступит зима и похолодания – в этот период армии получат время на перегруппировку.

В разведке Штатов предполагают, что повторение такого наступления, которое было в Харьковской области, маловероятно, но ВСУ могут прорвать оборону российских подразделений и, возможно, освободить Херсон.

Впрочем, по мнению специалистов, Россия еще не проиграла войну. Оккупанты понесли потери, в результате которых многие европейские армии уже могли быть уничтожены. Однако россияне могут пополнить свои резервы за счет мобилизации и способны на проведение масштабных артиллерийских операций.

Подчеркивается, что сейчас инициатива в руках ВСУ. Командование украинских войск решает, как дальше эффективно вести боевые действия.

Наступление армии Украины на Херсонщине

Новый командующий войсками России в Украине, генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом по войне. Он заявил о том, что ситуация характеризируется как "напряженная". Как сказал Суровикин, дальнейшие действия российских оккупантов "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом он открыто намекнул, что оккупационные войска РФ рассматривают возможность "сдачи Херсона".

"(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - отметил Суровикин.

"Назначенный" РФ гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что из-за наступления ВСУ оккупационные администрации решили "переехать" с правого на левый берег Днепра. Уже оттуда коллаборанты, мол, будут руководить захваченным регионом.

Советник Офиса президента Алексей Арестович не исключил переброски Россией войск с Херсонской области в направлении Киева или Донбасса. По его словам, в таком случае удастся освободить Херсон, однако будут проблемы на других фронтах.

Смотрите видео ТСН - почему оккупанты России заговорили о битве за Херсон

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