Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной области

Оккупанты в панике из-за вероятного контрудара ВСУ / Фото из открытых источников, УНИАН

Назначенный оккупантами РФ гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил об эвакуации из областного центра перед наступлением ВСУ.

Коллаборанты решили перебраться на левый берег. Об этом он рассказал российским пропагандистам РИА Новости.

Гауляйтер говорит, что на левобережье Днепра переезжают все подразделения и "министерства" так называемой "гражданской администрации" Херсонской области.

Сальдо также добавил, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.

Ситуация на Южном направлении

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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