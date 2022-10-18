"Не исключены непростые решения": у Шойгу намекнули на подготовку "сдачи" Херсона

Серегй Суровикин пожаловался на тяжелую для оккупантов ситуацию на Херсонщине / whatisyournameinsider.com/УНИАН

Командующий российскими оккупационными войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что дальнейшие действия РФ в отношении захваченного Херсона будут зависеть "от складывающейся военно-тактической ситуации".

Соответствующее видео с заявлениями генерала-рашиста распространили пропагандистские СМИ РФ.

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона.

"(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ

При этом российский генерал попытался прикрыть готовящуюся сдачу Херсона заботой о мирном населении.

"ВС РФ обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения", - отметил он.

Добавим, что Суровикин прямо заявил о том, что оккупанты РФ уже не помышляют о наступлении в Украине и окапываются в оборону.

"Российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения", - добавил он.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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