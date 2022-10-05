Новая цель для ВСУ: офицеры РФ сбежали из Снигиревки на Николаевщине

Российские оккупанты уходят из Снегиревки / t.me/DIUkraine

В Николаевской области городу Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в Снигиревке еще остаются войска противника.

"Мы этого ждем каждый день... неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются", – добавил Ким.

Наступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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