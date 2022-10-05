УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новая цель для ВСУ: офицеры РФ сбежали из Снигиревки на Николаевщине

5 октября 2022, 14:41

В Снигиревке все еще продолжают оставаться войска противника.

россия, армия, рф, войска
Российские оккупанты уходят из Снегиревки / t.me/DIUkraine

В Николаевской области городу Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в Снигиревке еще остаются войска противника.

"Мы этого ждем каждый день... неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются", – добавил Ким.

Наступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Другие новости:

Николаевская область Виталий Ким война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:57

Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атака

14:56

Слепота - не помеха: в РФ хотели мобилизовать незрячего от рождения москвича

14:53

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

14:41

В России придумали наказание для Пугачевой

14:41

Новая цель для ВСУ: офицеры РФ сбежали из Снигиревки на НиколаевщинеВидео

Реклама
14:22

"237 снарядов прилетело за 40 минут": оккупант истерит из-за успешного наступления ВСУ на ХерсонщинеВидео

14:21

ВСУ из HIMARS могут ударить по Крыму – соратник Путина обратился к гауляйтерам полуостроваВидео

14:18

"Как было с харьковской операцией": Загородний озвучил неожиданный исход войныВидео

14:18

"Каждый день ждал официальную новость": Пивоваров рассказал об эмоциях от освобождения ВолчанскаВидео

14:06

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

13:51

Полнолуние в октябре 2022: Влад Росс рассказал, чего ждать всем знакам зодиакаВидео

13:44

Три причины для Кремля: эксперт объяснил, почему авария на Северном потоке выгодна РФ

13:38

ВСУ "откобзонили" российского подполковника, который убивал людей в Грузии и ЧечнеВидео

13:17

ВСУ начали освобождать Луганщину: в населенных пунктах поднимают флаги УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 6 октября 2022: Тельцам – деньги, Весам – удача, Стрельцам – ссораВидео

12:52

В Херсоне подорвали отель с ФСБшниками: из здания вынесли как минимум семь трупов

12:35

Душил, бил по лицу и повредил спину: Джоли выдвинула новые обвинения Питту в домашнем насилииВидео

11:55

Коллективный дурдом, который вылечат ВСУ: Ермак разнес Россию и бумажки Путина по УкраинеВидео

11:41

Оккупант ушел в "разводвойска: в РФ жена родила ребенка от другого, пока муж воевал в УкраинеВидео

11:37

В бою с оккупантами погиб штурман авиационной эскадрильи ВВС ВСУ Тарас РедькинФото

Реклама
11:35

Бывшая жена Виталия Кличко в узких штанишках дерзко похвасталась фигурой

11:08

Путин ошибочно считает, что может справиться и против Украины, и против США и Запада – директор ЦРУВидео

11:05

Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал страны, которые могут заблокировать заявку КиеваВидео

10:54

Атака Белой Церкви иранскими дронами: оккупанты запустили 12 БПЛА с Юга Украины, 6 - были сбитыВидео

10:13

"Пока трактор не оттащит последний танк РФ": Британия будет поддерживать Украину до победы - глава МИДВидео

09:53

Путин окончательно утвердил аннексию украинских территорийФотоВидео

09:50

ВСУ пробиваются к Луганщине и могут нанести удар по трассе Сватово-Кременная – разведка БританииВидео

09:39

Последняя капля: подруга Пугачевой призналась, почему примадонна во второй раз спешно сбежала из РФ

09:31

"Аушвиц 2022": в пыточной на Харьковщине оккупанты вырывали украинцам золотые зубы и закапывали живьем

08:54

У ВСУ есть успехи на Херсонщине, Харьковщине и Луганщине, они уничтожают малоукомплектованные войска РФ – ISWВидео

08:45

Прагматичный, но наивный Маскмнение

08:42

Минус 2 вертолета, 8 танков и более 30 оккупантов: ВСУ устроили "горячие" сутки для оккупантов на ЮгеВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 5 октября 2022: Близнецам – деньги, Ракам – вещие сны, Козерогам - встреча

08:15

Россия может завалить нас трупами, это оттягивает завершение войны – ЗагороднийВидео

07:52

Проехал 1,5 тысячи км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали командира танковой роты из РФ

07:29

"Кинули в мясорубку": ВСУ разгромили элитную бригаду ГРУ в ЛиманеВидео

06:38

Оккупанты дважды атаковали Киевщину иранскими дронами: в Белой Церкви прогремели взрывыВидео

06:34

Илон Маск не сказал ничего новогомнение

06:00

Железный занавес для России опустился надолго, ее регионы начнут бунтовать - Рябцев

05:00

Примут ли Украину в НАТО: прогноз ЗагороднегоВидео

Реклама
04:41

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: секреты хозяйкам

03:46

Лучше Арестовича, Гордона и океана: Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете

03:20

Самые вкусные блюда из яиц на завтрак за 15 минут: 2 быстрых рецепта, о которых никто не зналВидео

03:13

Чтобы сон не превратился в пытки: как правильно выбрать комплект постельного бельяВидео

02:45

Брат Моисеева в истерике из-за завещания: он хочет отсудить огромное наследство артиста

02:10

Каким будет дальнейшее контрнаступление ВСУ: прогноз военного эксперта

01:48

"Последний яростный месяц": астролог спрогнозировал сроки окончания войны в УкраинеВидео

01:40

Под Путиным "зашатается кресло", в РФ начинается война всех против всех – экспертВидео

00:51

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

04 октября, вторник
23:55

За неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов - ЗеленскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять