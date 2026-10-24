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Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октября

Мария Николишин
24 октября 2026, 13:31
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От сроков посадки и сорта зависит, насколько быстро кусты приживутся и начнут плодоносить.
Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октября
Чем укрыть кусты малины, чтобы получить больше ягод / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Когда лучше сажать малину: весной или осенью
  • Как лесная мульча помогает повысить урожай

Малину можно сажать как весной, так и осенью. Чрезвычайно важно выбрать правильное место для кустов с достаточным количеством солнечного света и плодородной почвой. Однако, чтобы увеличить количество будущего урожая вдвое, нужно воспользоваться еще одним трюком.

Главред решил разобраться, что нужно сделать с кустами малины осенью.

видео дня

Когда можно сажать малину

Осенние сорта малины еще можно успеть посадить до конца октября. Период с сентября по октябрь больше всего подходит именно для таких кустов: почва остается теплой, поэтому растения лучше приживаются и к зиме формируют крепкую корневую систему, пишет Deccoria.

Срок посадки зависит от типа малины. Летние сорта дают ягоды на прошлогодних побегах, обычно в конце июня или в начале июля. Осенние сорта плодоносят на побегах текущего года, с августа и до первых заморозков.

Важное значение имеет и состояние саженцев. Растения с обнаженными корнями высаживают осенью или ранней весной, пока они находятся в состоянии покоя. Саженцы в горшках можно пересаживать в открытый грунт практически в любое время, ведь их корни защищены земляным комом.

Сколько солнца и какая почва нужны малине

Для обильного плодоношения кустам требуется не менее шести часов прямого солнечного света ежедневно. Если солнца меньше четырех часов, растение тратит силы преимущественно на наращивание листьев для фотосинтеза. Поэтому стоит выбирать участок с восточной или западной ориентацией, где солнце не слишком палящее.

Почва должна быть слабокислой, с pH 6–6,5, богатой гумусом и с хорошим дренажем. Известковых участков и мест, где застаивается вода, лучше избегать. Перед посадкой почву следует разрыхлить на глубину 30 см и внести зрелый компост.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Что известно о лесном методе мульчирования

Наиболее заметно на урожайность может повлиять способ укрытия грядки. Вместо соломы стоит рассыпать слой древесной стружки или измельченной сосновой коры толщиной 10–15 см. Мульча не должна касаться корневой шейки куста.

Такое покрытие воссоздает условия, близкие к лесным: слегка подкисляет почву и привлекает грибы, образующие с малиной микоризу. Благодаря этому кусты получают лучший доступ к воде и питательным веществам из более глубоких слоев почвы.

Как обрезать и мульчировать малину на зиму - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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