На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужны

О чем идет речь в материале:
- Зачем на дисковых телефонах были буквы
- Почему исчезли дисковые телефоны
- Какими были телефоны в СССР
На старых дисковых телефонах в СССР рядом с цифрами наносили буквы, которые имели практическое назначение. Эту особенность позаимствовали у американской телефонной системы, где буквенные обозначения помогали абонентам запоминать номера. Впоследствии от такого формата отказались из-за увеличения количества абонентов и развития автоматической телефонной коммутации.
Почему на телефонных дисках были буквы, как работала эта система и когда от нее отказались - выяснял Главред.
Зачем на дисковых телефонах были буквы
Буквенные обозначения на телефонных дисках использовались не для украшения. В американской системе они помогали запоминать номера и обозначали начальные символы названий телефонных станций или районов города.
Блогер, автор YouTube-канала "Историк", рассказал, как работала эта система и почему её впоследствии отменили. Изначально телефонный номер мог состоять из одной или двух букв и цифр.
"Номер состоял из одной-двух букв и цифр, например, AV5620 или K33528. Каждая буква на диске соответствовала определённой цифре. Буквы использовались для обозначения первых символов названия коммутатора или района города", - рассказал блогер.
Почему в США отказались от букв в телефонных номерах
С ростом городов и количества абонентов старая система стала недостаточной для обслуживания новых телефонных станций. Количество доступных буквенно-цифровых комбинаций ограничивало возможности расширения сети.
В 1968 году США официально отказались от буквенной системы в пользу единого цифрового формата. Переход на семизначные номера упростил автоматическую коммутацию и дальнейшее развитие телефонной связи.
"Переход на единую цифровую семизначную систему оказался более удобным для автоматической коммутации и дальнейшего развития телефонной сети", - отметил блогер.
Почему в СССР телефоны были дефицитом
Домашние телефоны начали появляться в Советском Союзе в 1920-х годах вместе с развитием автоматических телефонных станций. Однако они оставались редкостью даже спустя несколько десятилетий.
На установку домашнего телефона часто приходилось ждать годами. В 1985 году в СССР насчитывалось 31 миллион телефонов, а ещё 13 миллионов заявок на установку находились в очереди.
Смотрите видео о том, как пользоваться дисковым телефоном:
Когда исчезли буквы на советских телефонах
После отмены буквенной системы в США старые телефонные аппараты продолжали использовать ещё десятилетиями. Буквы оставались на дисках, хотя их уже не применяли для набора номеров. Из-за этого люди, не знавшие истории происхождения этих обозначений, придумывали различные объяснения необычным символам.
Новые телефонные аппараты, выпускавшиеся после 1968 года, уже имели только цифровую шкалу. Одним из самых распространенных в СССР стал телефон ТА-68, который производился на Рижском государственном электротехническом заводе ВЕФ.
Читайте также:
- Зачем поля массово засевали одуванчиком: что тайно добывали из корней
- Что означает red flag: откуда взялось это выражение и чем его заменить на украинском
- Почему женщины раньше носили косу: вот что на самом деле означала эта прическа
Об источнике: YouTube-канал "Историк"
YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведётся на украинском языке, насчитывает около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому их легко воспринимают даже школьники. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред