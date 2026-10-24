На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужны

Буквенная шкала помогала запоминать телефонные номера, но со временем от неё отказались в связи с развитием автоматической телефонной сети.

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Буквы на старых телефонах - что советские аппараты позаимствовали у США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Зачем на дисковых телефонах были буквы

Почему исчезли дисковые телефоны

Какими были телефоны в СССР

На старых дисковых телефонах в СССР рядом с цифрами наносили буквы, которые имели практическое назначение. Эту особенность позаимствовали у американской телефонной системы, где буквенные обозначения помогали абонентам запоминать номера. Впоследствии от такого формата отказались из-за увеличения количества абонентов и развития автоматической телефонной коммутации.

Почему на телефонных дисках были буквы, как работала эта система и когда от нее отказались - выяснял Главред.

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Зачем на дисковых телефонах были буквы

Буквенные обозначения на телефонных дисках использовались не для украшения. В американской системе они помогали запоминать номера и обозначали начальные символы названий телефонных станций или районов города.

Блогер, автор YouTube-канала "Историк", рассказал, как работала эта система и почему её впоследствии отменили. Изначально телефонный номер мог состоять из одной или двух букв и цифр.

"Номер состоял из одной-двух букв и цифр, например, AV5620 или K33528. Каждая буква на диске соответствовала определённой цифре. Буквы использовались для обозначения первых символов названия коммутатора или района города", - рассказал блогер.

Почему в США отказались от букв в телефонных номерах

С ростом городов и количества абонентов старая система стала недостаточной для обслуживания новых телефонных станций. Количество доступных буквенно-цифровых комбинаций ограничивало возможности расширения сети.

В 1968 году США официально отказались от буквенной системы в пользу единого цифрового формата. Переход на семизначные номера упростил автоматическую коммутацию и дальнейшее развитие телефонной связи.

"Переход на единую цифровую семизначную систему оказался более удобным для автоматической коммутации и дальнейшего развития телефонной сети", - отметил блогер.

Почему в СССР телефоны были дефицитом

Домашние телефоны начали появляться в Советском Союзе в 1920-х годах вместе с развитием автоматических телефонных станций. Однако они оставались редкостью даже спустя несколько десятилетий.

На установку домашнего телефона часто приходилось ждать годами. В 1985 году в СССР насчитывалось 31 миллион телефонов, а ещё 13 миллионов заявок на установку находились в очереди.

Смотрите видео о том, как пользоваться дисковым телефоном:

Когда исчезли буквы на советских телефонах

После отмены буквенной системы в США старые телефонные аппараты продолжали использовать ещё десятилетиями. Буквы оставались на дисках, хотя их уже не применяли для набора номеров. Из-за этого люди, не знавшие истории происхождения этих обозначений, придумывали различные объяснения необычным символам.

Новые телефонные аппараты, выпускавшиеся после 1968 года, уже имели только цифровую шкалу. Одним из самых распространенных в СССР стал телефон ТА-68, который производился на Рижском государственном электротехническом заводе ВЕФ.

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Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" - это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении - например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведётся на украинском языке, насчитывает около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому их легко воспринимают даже школьники. Основная цель канала - сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

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