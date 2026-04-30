Почему на телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: объяснение удивит многих

Система, при которой на телефонных дисках помимо цифр присутствовали и буквы, была призвана упростить запоминание телефонных номеров.

Почему на телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы

Задолго до появления мобильных телефонов, когда звонок начинался с медленного вращения диска, на стационарных аппаратах можно было заметить деталь, которая сегодня выглядит почти как артефакт — рядом с цифрами стояли буквы. Для современного пользователя это выглядит как декоративный элемент, но во времена СССР такая система выполняла вполне практическую функцию.

Буквы на диске были частью специальной мнемонической схемы, призванной облегчить запоминание телефонных номеров. Тогдашние комбинации состояли из одной или двух букв и пяти цифр, и именно буквы помогали привязать номер к определенному слову или району, пишет Oboz.ua.

Подобный подход пришел из США, где первые две буквы фактически заменяли начальные цифры номера и образовывали легко узнаваемые названия. Например, "Tremont 3106" соответствовал цифровому набору "873‑3106" и ассоциировался с конкретной местностью.

В СССР система работала иначе. На диске размещали десять букв — А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л — каждая из которых соответствовала определенной цифре. Так, в номере "К‑5‑33‑36" буква "К" означала цифру 9. Существовали и варианты с двумя буквами, например "А2‑3‑33". Букву "З" сознательно не использовали, чтобы избежать путаницы с цифрой 3.

Несмотря на удобство на старте, система быстро исчерпала себя. Рост количества абонентов требовал большего количества комбинаций, а буквенно-цифровой формат оказался слишком ограниченным. К тому же набор номера становился более медленным и менее практичным.

В 1968 году от букв окончательно отказались. Телефонные диски вернулись к чисто цифровой нумерации, которая и стала стандартом на десятилетия. Сегодня эти буквы остались лишь в воспоминаниях и на музейных экспонатах — как напоминание о том, какой была связь в эпоху механических телефонов.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

