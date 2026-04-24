Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

О чем вы узнаете:
- Почему в СССР учили немецкому языку
- Почему после войны отношение к немецкому языку изменилось
- Когда и почему английский стал основным языком в школах
Сегодня мы все привыкли, что английский язык нужен везде, и дети начинают изучать его еще с детского сада. Однако в Советском Союзе большинство школьников годами изучали немецкий язык, а английский в то время был редкостью — почему именно, поможет разобраться Главред.
Почему немецкий был языком №1
В начале прошлого века английский язык еще не был столь популярен. Тогда главным языком науки считался именно немецкий. Большая часть технических книг и важных статей писалась именно на немецком, поэтому в СССР считали, что умному человеку английский просто не нужен.
Как пишет Телеграф, советская власть хотела, чтобы будущие инженеры и врачи могли читать иностранные разработки в оригинале. Английский язык тогда считался языком "капиталистов и врагов". Детям рассказывали, что на нем говорят только угнетатели, поэтому учить его не обязательно.
После войны все изменилось: как немецкий стал языком, который не хотели учить
После Второй мировой войны отношение к языкам резко изменилось. Дети и родители не хотели учить немецкий, потому что он ассоциировался с врагом и фашизмом. Язык, который раньше называли "научным", стал вызывать отвращение и раздражение. Такая ситуация была не только в Советском Союзе, но и во всей Европе. Именно тогда английский язык начинал свой путь к популярности.
Видео о том, почему дети в СССР учили немецкий язык, можно посмотреть здесь:
Почему английский не стал популярным сразу: медленные реформы СССР
Несмотря на то, что люди хотели перемен, советская школа действовала очень медленно. Переписывать учебники и переучивать учителей не очень-то и хотели. Только в 70-х годах английский наконец стал главным иностранным языком в школах. С тех пор немецкий и французский отошли на второй план, а английский стал "окном в мир".
Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
