Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

Марина Иваненко
24 апреля 2026, 19:10
Почему в СССР школьники изучали немецкий, а не английский — роль науки, влияние идеологии и перемены после Второй мировой войны, которые изменили языковые приоритеты.
Почему в СССР учили немецкому языку
Почему в СССР учили немецкому языку

Сегодня мы все привыкли, что английский язык нужен везде, и дети начинают изучать его еще с детского сада. Однако в Советском Союзе большинство школьников годами изучали немецкий язык, а английский в то время был редкостью — почему именно, поможет разобраться Главред.

Почему немецкий был языком №1

В начале прошлого века английский язык еще не был столь популярен. Тогда главным языком науки считался именно немецкий. Большая часть технических книг и важных статей писалась именно на немецком, поэтому в СССР считали, что умному человеку английский просто не нужен.

Как пишет Телеграф, советская власть хотела, чтобы будущие инженеры и врачи могли читать иностранные разработки в оригинале. Английский язык тогда считался языком "капиталистов и врагов". Детям рассказывали, что на нем говорят только угнетатели, поэтому учить его не обязательно.

После войны все изменилось: как немецкий стал языком, который не хотели учить

После Второй мировой войны отношение к языкам резко изменилось. Дети и родители не хотели учить немецкий, потому что он ассоциировался с врагом и фашизмом. Язык, который раньше называли "научным", стал вызывать отвращение и раздражение. Такая ситуация была не только в Советском Союзе, но и во всей Европе. Именно тогда английский язык начинал свой путь к популярности.

Почему английский не стал популярным сразу: медленные реформы СССР

Несмотря на то, что люди хотели перемен, советская школа действовала очень медленно. Переписывать учебники и переучивать учителей не очень-то и хотели. Только в 70-х годах английский наконец стал главным иностранным языком в школах. С тех пор немецкий и французский отошли на второй план, а английский стал "окном в мир".

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

