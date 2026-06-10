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Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Марина Иваненко
10 июня 2026, 04:00
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Мальвы веками украшали украинские деревни. Какую практическую пользу они приносили хозяевам и какие условия необходимы для их успешного выращивания.
Зачем возле дома сажали мальвы?
Зачем возле дома сажали мальвы? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему мальвы сажали возле украинских домов
  • Как корень растения помогал бороться с сыростью
  • Когда лучше всего высевать мальвы

Мальва до сих пор остается одним из самых популярных растений в украинских селах. Ее высокие стебли и яркие цветы у многих ассоциируются с уютным бабушкиным садом. Однако мало кто знает, что в древности эти растения высаживали у самых стен дома не только для красоты, но и из вполне практических соображений. Главред расскажет более подробно.

В старых домах не было современной гидроизоляции, поэтому лишняя влага у стен могла быстро разрушить здание. Как пишет Nosalty, хозяева использовали любые способы, чтобы земля вокруг фундамента оставалась сухой, и мальва стала в этом прекрасным помощником.

видео дня

Как цветок спасал дом от сырости

Главный секрет мальвы кроется в ее корнях. У нее мощный и длинный стержневой корень, который уходит глубоко в землю. Благодаря этому растение работает как природная помпа, активно впитывая воду как из верхних, так и из глубоких слоев почвы; быстро испаряет поглощенную влагу через свои большие листья; помогает земле вокруг дома высыхать значительно быстрее.

Конечно, такой эффект не заменит современную дренажную систему, но для наших предков это был доступный и действенный способ защиты. При этом корни мальвы растут вглубь, а не в стороны, поэтому они не могли повредить фундамент.

Соседство со стеной было выгодным и для самого цветка. В течение дня глиняные или кирпичные стены хорошо прогревались на солнце, а вечером постепенно отдавали тепло. Такой теплый микроклимат идеально подходил для теплолюбивого растения.

Видео о том, как правильно ухаживать за мальвами, можно посмотреть здесь:

Как правильно выращивать мальвы

Мальвы очень неприхотливы, легко приживаются даже на бедных почвах и часто размножаются самосевом. Если вы хотите посадить их на своем участке, стоит знать несколько простых правил.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Время для посадки

Сеять семена лучше всего в конце лета или в начале осени. Тогда растение успеет укорениться и зацветет уже в следующем году.

Место

Выбирайте солнечные участки, защищенные от сильных порывов ветра, чтобы высокие стебли не ломались.

Почва

Почва должна быть рыхлой. Важно, чтобы вода в ней не застаивалась, иначе корни цветка могут загнить.

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Об источнике: Nosalty

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