Чем обработать яблоню в июне: простой способ избавиться от парши и тли

Какие препараты помогают от парши, чем бороться с мучнистой росой и как навсегда избавиться от тли — полезные советы для садоводов.

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Чем обработать яблоню летом / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем опрыскать яблоню от парши

Какие средства помогают против мучнистой росы

Как быстро избавиться от тли на яблоне

В начале лета садоводы часто замечают, что листья и ветки на деревьях начинают портиться из-за вредителей и болезней. Если вовремя не защитить сад, можно остаться без урожая яблок. Чаще всего деревьям вредят парша, мучнистая роса и тля. Однако если подобрать правильный способ обработки, саду можно вернуть здоровый вид. Главред поможет разобраться в данном вопросе.

На YouTube-канале "Дача Агронома" объяснили, какие средства действительно спасают деревья, а на какие не стоит тратить время и силы.

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Чем опрыскивать яблоню от парши и мучнистой росы

Борьба с грибковыми заболеваниями зависит от правильного выбора препарата, поскольку одно и то же средство не может победить все болезни одновременно.

От парши помогают препараты меди

Для лечения и профилактики прекрасно подходят средства, содержащие медь. Садоводы могут использовать обычный однопроцентный медный купорос или хлорокись меди.

От парши препараты меди отлично помогают, они эффективны как в профилактике, так и в лечении. Итак, если вы будете обрабатывать вовремя и соблюдать схему хотя бы немного, то у вас не будет парши на яблонях, — отмечает автор видео.

От мучнистой росы нужны другие средства

Против этой болезни медные препараты полностью бессильны. Чтобы победить мучнистую росу, лучше взять безопасные и нетоксичные средства на основе серы или воспользоваться системными фунгицидами общего действия, которые защищают дерево от нескольких болезней сразу.

Как избавиться от тли на яблоне

Избавиться от тли за одну обработку вполне реально, но метод зависит от того, насколько сильно пострадало дерево.

Если тли немного

Смывание водой: насекомых можно просто сбить с ветвей очень холодной водой с помощью распылителя.

насекомых можно просто сбить с ветвей очень холодной водой с помощью распылителя. Мыльный раствор: опрыскивание обычным мыльным раствором поможет быстро уничтожить небольшие очаги вредителя.

Если тля захватила все дерево

Народные методы в этом случае не сработают. Придется применить химическое средство системного действия, например, "Актару". Яд проникает в молодые побеги, которыми питается тля, и защищает дерево в течение длительного времени, уничтожая даже новые поколения насекомых.

Видео о том, как избавиться от вредителей на яблоне, можно посмотреть здесь:

Почему тля постоянно возвращается на яблоню

Даже после самых сильных обработок вредитель может появиться снова. Причиной этого являются обычные муравьи, которые живут рядом с деревом.

Если есть муравейник, то как только закончится действие вашего препарата, муравьи снова затащат на дерево тлю, и она появится снова. Это и есть основная причина, почему тля постоянно появляется на дереве даже после самых сильных обработок — это муравейники, — предупреждает эксперт.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Чтобы защитить сад на весь сезон, сначала необходимо обработать дерево системным препаратом против тли. Пока действует химическое средство, обязательно найдите и уничтожьте муравейник под яблоней, ведь только уничтожение муравьев гарантирует, что тля больше не будет беспокоить сад до конца сезона.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

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