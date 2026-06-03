Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

О чем вы узнаете:
- Какие овощи лучше всего сеять в июне
- Какие цветы высевают в начале лета
- Как правильно ухаживать за июньскими посевами
Начало лета — это вовсе не повод завершать работы на участке. Июнь считается идеальным временем для того, чтобы заполнить пустые места на грядках и в цветниках. Прогретая почва и стабильная температура ускоряют прорастание семян. В этот период высаживают теплолюбивые овощи, зелень для осеннего сбора и многолетние цветы. Главред предоставит перечень культур, которые лучше всего сеять и высаживать именно в этом месяце, а также основные правила ухода за ними.
Что посадить в июне: лучшие овощи для летнего посева
Как сообщают на dom.wp.pl, летний посев отлично подходит для овощей, которые планируется использовать для позднего сбора урожая и длительного зимнего хранения.
В течение всего месяца можно смело сеять:
- поздние сорта свеклы;
- зеленую стручковую фасоль;
- укроп и кресс-салат.
Первая половина июня
В первые две недели месяца эксперты советуют высаживать теплолюбивые бахчевые и другие популярные культуры:
- кабачки, цуккини и тыквы;
- патиссоны;
- сладкую кукурузу;
- огурцы;
- цикорий.
Вторая половина июня
В конце месяца наступает оптимальное время для повторного или позднего посева следующих растений:
- фенхеля;
- салата ромен;
- эндивия (салатного цикория).
В июне уже не стоит сеять редис, шпинат и классический листовой салат. Из-за длинного светового дня и жары эти растения быстро пускают стрелки и зацветают, поэтому хорошего урожая получить не удастся.
Какую зелень сеять в июне на грядке и в горшках
Зелень в июне растет очень быстро. В открытый грунт в этот период высаживают:
- укроп (его советуют сеять небольшими порциями каждые несколько дней, поскольку он быстро зацветает и теряет нежные листья);
- кориандр (кинзу);
- однолетний чабер;
- мяту;
- майоран.
Если на участке бывает избыточная влажность или случаются резкие похолодания, теплолюбивые травы лучше высевать в отдельные горшки или контейнеры. Для такого способа выращивания в июне хорошо подходят базилик, тимьян, мелисса и орегано (душица).
Видео о том, что можно сеять в июне, можно посмотреть здесь:
Какие цветы можно сеять в начале лета
Чтобы клумбы оставались яркими до самых холодов, в начале лета можно подсеять однолетние цветы. Среди них:
- бархатцы;
- цинии;
- нагетки (календула);
- душистый горошек;
- настурция;
- антиринум.
Июнь также считается прекрасным временем для посева двулетних и многолетних цветов на рассаду. Сначала их высевают на временную грядку, а осенью или следующей весной пересаживают на постоянное место.
К таким растениям относятся:
- гвоздика бородатая (турецкая) и гвоздика перистая;
- анютины глазки (виола);
- незабудки и маргаритки;
- мальвы (шток-роза);
- наперстянка пурпурная.
Основные правила ухода за июньскими посевами
Молодые всходы летом требуют особого внимания из-за жары и активного роста сорняков.
Регулярный полив
Это самая важная процедура. Из-за высокой температуры воздуха молодые растения без достаточного количества влаги быстро погибают. В периоды длительной жары поливать грядки рекомендуется каждые 1–2 дня.
Систематическая прополка
Сорняки летом растут значительно быстрее культурных растений, поэтому становятся серьезными конкурентами за свет и питательные вещества.
Рыхление почвы
Землю между рядами необходимо периодически рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням и предотвратить образование плотной сухой корки.
Своевременная подкормка
Первые удобрения вносят только тогда, когда сеянцы уже сформировали несколько настоящих листьев и имеют достаточно развитую корневую систему.
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Об источнике: Wirtualna Polska
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