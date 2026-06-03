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Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

Марина Иваненко
3 июня 2026, 20:05
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Какие растения стоит сеять в июне, а от каких культур лучше отказаться из-за жары и длинного светового дня. Полезные советы для огородников и владельцев клумб.
Что сеять в июне?
Что сеять в июне? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие овощи лучше всего сеять в июне
  • Какие цветы высевают в начале лета
  • Как правильно ухаживать за июньскими посевами

Начало лета — это вовсе не повод завершать работы на участке. Июнь считается идеальным временем для того, чтобы заполнить пустые места на грядках и в цветниках. Прогретая почва и стабильная температура ускоряют прорастание семян. В этот период высаживают теплолюбивые овощи, зелень для осеннего сбора и многолетние цветы. Главред предоставит перечень культур, которые лучше всего сеять и высаживать именно в этом месяце, а также основные правила ухода за ними.

Что посадить в июне: лучшие овощи для летнего посева

Как сообщают на dom.wp.pl, летний посев отлично подходит для овощей, которые планируется использовать для позднего сбора урожая и длительного зимнего хранения.

видео дня

В течение всего месяца можно смело сеять:

  • поздние сорта свеклы;
  • зеленую стручковую фасоль;
  • укроп и кресс-салат.

Первая половина июня

В первые две недели месяца эксперты советуют высаживать теплолюбивые бахчевые и другие популярные культуры:

  • кабачки, цуккини и тыквы;
  • патиссоны;
  • сладкую кукурузу;
  • огурцы;
  • цикорий.

Вторая половина июня

В конце месяца наступает оптимальное время для повторного или позднего посева следующих растений:

  • фенхеля;
  • салата ромен;
  • эндивия (салатного цикория).

В июне уже не стоит сеять редис, шпинат и классический листовой салат. Из-за длинного светового дня и жары эти растения быстро пускают стрелки и зацветают, поэтому хорошего урожая получить не удастся.

овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород
овощи, которые нельзя сажать рядом, несовместимые овощи, овощи, огород / Инфографика: Главред

Какую зелень сеять в июне на грядке и в горшках

Зелень в июне растет очень быстро. В открытый грунт в этот период высаживают:

  • укроп (его советуют сеять небольшими порциями каждые несколько дней, поскольку он быстро зацветает и теряет нежные листья);
  • кориандр (кинзу);
  • однолетний чабер;
  • мяту;
  • майоран.

Если на участке бывает избыточная влажность или случаются резкие похолодания, теплолюбивые травы лучше высевать в отдельные горшки или контейнеры. Для такого способа выращивания в июне хорошо подходят базилик, тимьян, мелисса и орегано (душица).

Видео о том, что можно сеять в июне, можно посмотреть здесь:

Какие цветы можно сеять в начале лета

Чтобы клумбы оставались яркими до самых холодов, в начале лета можно подсеять однолетние цветы. Среди них:

  • бархатцы;
  • цинии;
  • нагетки (календула);
  • душистый горошек;
  • настурция;
  • антиринум.

Июнь также считается прекрасным временем для посева двулетних и многолетних цветов на рассаду. Сначала их высевают на временную грядку, а осенью или следующей весной пересаживают на постоянное место.

К таким растениям относятся:

  • гвоздика бородатая (турецкая) и гвоздика перистая;
  • анютины глазки (виола);
  • незабудки и маргаритки;
  • мальвы (шток-роза);
  • наперстянка пурпурная.

Основные правила ухода за июньскими посевами

Молодые всходы летом требуют особого внимания из-за жары и активного роста сорняков.

Регулярный полив

Это самая важная процедура. Из-за высокой температуры воздуха молодые растения без достаточного количества влаги быстро погибают. В периоды длительной жары поливать грядки рекомендуется каждые 1–2 дня.

Систематическая прополка

Сорняки летом растут значительно быстрее культурных растений, поэтому становятся серьезными конкурентами за свет и питательные вещества.

Рыхление почвы

Землю между рядами необходимо периодически рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням и предотвратить образование плотной сухой корки.

Своевременная подкормка

Первые удобрения вносят только тогда, когда сеянцы уже сформировали несколько настоящих листьев и имеют достаточно развитую корневую систему.

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Об источнике: Wirtualna Polska

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