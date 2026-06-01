Уход за перцем в июне: почему больше не нужно обрывать цветы

Марина Иваненко
1 июня 2026, 19:29
Многие огородники годами обрывали первые цветы на перце, но теперь этот метод считается ошибочным. Как получить ранний урожай и чем подкормить кусты.
Как получить ранний урожай перца
Как получить ранний урожай перца

О чем вы узнаете:

  • Почему огородники больше не обрывают цветы на перце
  • Как получить ранний урожай сладкого перца
  • Какая подкормка помогает кустам формировать плоды

В последнее время меняются правила ухода за сладким перцем в открытом грунте. Раньше огородники обязательно обрывали первые цветы на молодых кустах, чтобы растение стало больше. Теперь этот метод считают ошибочным, поскольку сохранение цветков позволяет получить урожай значительно раньше. Главред расскажет более подробно.

Автор YouTube-канала "Моя Дача, Сад, Огород и Все Вокруг Них" отмечает, что из-за удаления первых цветков перец начинал массово цвести только в июле, а плоды созревали слишком поздно — в сентябре или октябре. Если же цветы оставить, кусты начинают завязывать перцы уже в конце мая.

Почему больше не советуют обрывать первые цветы на перце

Новый подход основан на том, чтобы не мешать растению развиваться естественно, но при этом обеспечивать ему интенсивное питание. На больших промышленных полях цветы с кустов никто не удаляет, и растения дают хороший результат. Эту практику начали переносить и на обычные грядки.

В этом году я уже высадил и цветы не обрывал. Мне нравится, что очень рано, уже в мае, появляется много завязей. Это уже будет такое выращивание, как полевое, потому что на поле никто цветы не срывает, — рассказывает автор видео.

Видео о том, нужно ли обрывать цветы на перце, можно посмотреть здесь:

Какая подкормка поможет перцу быстрее нарастить плоды

Для того, чтобы перец имел силы одновременно расти и формировать плоды, ему нужны кальций и азот. Кальций помогает развивать крепкие корни и защищает плоды от болезней, а азот стимулирует рост зеленой массы.

Кальций перец любит больше всего. Обязательно давайте кальций, чтобы развивалась корневая система, чтобы развивалась его листва и хорошо наливались плоды, — говорится в видео.

Состав смеси для полива:

  • 10 литров воды;
  • 1 столовая ложка кальциевой селитры;
  • 0,5 столовой ложки аммиачной селитры.

Этот раствор тщательно перемешивают и выливают по пол-литра под каждый куст перца, чтобы ускорить его развитие.

Что любит и чего не любит перец
Что любит и чего не любит перец

Что нужно сделать с перцем вместо обрывания цветков

Вместо удаления цветов автор видео рекомендует проводить обычное пасынкование. Оно заключается в том, чтобы обрывать лишние нижние побеги и листья на стебле растения. Это улучшает циркуляцию воздуха у земли и помогает кусту направить все питательные вещества на налив уже сформировавшихся ранних перцев.

Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" — это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на новичков, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

