Украинцев в ЕС могут лишить защиты: СМИ выяснили, кого коснутся изменения

Главное:
- В ЕС могут лишить украинцев временной защиты
- Директиву планируют пересмотреть до 2027 года
- Европейцы хотят ввести ограничения из-за наплыва украинцев призывного возраста
В странах Европейского Союза обсуждают вопрос лишения некоторых украинских мужчин призывного возраста временной защиты после 2027 года. Об этом пишет издание Euractiv.
До марта следующего года еще будет действовать Директива ЕС о временной защите, которая распространяется на всех граждан Украины. Но уже сейчас, согласно внутреннему документу Совета ЕС, рассматриваются варианты продления временной защиты с сужением ее сферы действия.
В частности, речь идет об "исключении мужчин призывного возраста" или тех, кто покинул Украину нелегально. Если это решение будет утверждено, ограничения коснутся только новых заявителей, которые будут обращаться за защитой.
Почему в ЕС хотят ввести ограничения
Правительства нескольких европейских стран уже выразили обеспокоенность тем, что в ЕС среди вновь прибывших растет доля украинцев призывного возраста. Поэтому чиновники считают, что систему временной защиты нужно пересмотреть.
Что ждет украинских беженцев в Европе
Главред писал , что, по словам народного депутата от "Слуги народа" и члена комитета по экономическому развитию Богдана Кицака, украинцы, находящиеся за границей, скорее всего, будут искать способы остаться в Европе, даже если власти попытаются стимулировать их возвращение.
Если отдельные европейские страны начнут активно сотрудничать с Украиной в вопросе возвращения мужчин, это приведет к тому, что украинцы просто будут переезжать в более "безопасные" для них государства.
Украинцы в Европе — последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что Германия поддерживает усилия Украины по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса, поэтому в Берлине готовят механизмы для возвращения украинских беженцев на родину.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста, находящихся под временной защитой, пока не стоит на повестке дня ЕС.
Накануне стало известно, что украинские мужчины, находящиеся в Германии или других странах ЕС, могут быть возвращены на родину только по решению местных органов власти.
Больше новостей:
- На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси
- 500 целей в Беларуси: Лукашенко исказил слова Мадяра и оскорбил бойцов ВСУ
- У Путина неожиданно объявили о новом "перемирии": в чем лукавство Кремля
Об источнике: Euractive
Euractiv — это онлайн-СМИ, специализирующееся на политике ЕС.
Основано в 1999 году, штаб-квартира находится в Брюсселе.
Освещает решения и политику Евросоюза, работу институтов ЕС, экономику, энергетику, технологии и международные отношения.
Работает как узкоспециализированное политическое СМИ. Имеет сеть журналистов в разных странах Европы (около 50 редакторов).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред