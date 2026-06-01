"Еще один удар — и украинцы сдадутся": зачем РФ пугает атаками по Киеву

Анна Ярославская
1 июня 2026, 08:43
Москва стремится создать картинку столицы Украины в огне и дыме, напоминающую первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Олег Жданов, укрытие
Олег Жданов объяснил, зачем РФ пугает мир ударами по Киеву и на кого давит Путин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Олега Жданова:

  • Кремль пытается внушить Трампу и Си Цзиньпину миф о скорой капитуляции Киева
  • Подготовка нового удара по столице служит информационным оружием Путина
  • Госсекретарь США Рубио не звонит Зеленскому из-за выполненных контрактов

Страна-агрессор Россия использует угрозы новых массированных ударов по Киеву не только для давления на Украину, но и как инструмент влияния на США и Китай. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Кремль пытается убедить международных партнеров в том, что очередная масштабная атака способна сломить сопротивление Украины.

"Путин пытается убедить США и Китай в том, что еще один массированный удар по Украине — и украинцы сдадутся. И своеобразный карт-бланш на это ему дали", — считает эксперт.

Жданов отметил, что особое внимание России к Киеву связано с политическим и символическим значением столицы. По его мнению, Москва стремится создать картинку города в огне и дыме, напоминающую первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"При этом она стремится раструбить на весь мир, что Киев разбомблен, напугать, чтобы люди были на нервах. Информационное сопровождение атак – это очень важная составляющая", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, предупреждения о возможных ударах по столице могут быть сигналом для лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Жданов не исключает, что глава МИД РФ Сергей Лавров мог обсуждать этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, рассчитывая ускорить давление на Киев по вопросу переговоров.

Вместе с тем эксперт убежден, что Украина сейчас находится в более сильной позиции и не имеет оснований соглашаться на невыгодные условия.

"Наша позиция стала сильнее, а вот у Трампа, как он любит говорить, нет карт, чтобы надавить на нас", — отметил Жданов.

По его словам, США уже выполнили ранее заключенные контракты по поставкам вооружений, а дальнейшая военная помощь поступает через партнеров Украины, которые закупают необходимое оружие у американской стороны. Именно поэтому, считает эксперт, Вашингтон не спешит усиливать давление на Киев.

"Потому-то Рубио и не перезванивал Зеленскому", - резюмировал Жданов.

Нужно уезжать из Киева

"В принципе, это личное дело каждого, но я не вижу в этом смысла. В целом, Россия нас натренировала. Даже год назад количество жертв после таких ударов у нас было больше, а сейчас люди научились реагировать и прятаться. Да и куда ехать киевлянам, у которых нет родственников под Киевом или в других более спокойных регионах. Снимать жилье – это лишние траты, и не у всех есть возможность", - сказал Жданов.

Эксперт призвал жителей столицы не лениться и спускаться в укрытие или метро.

"Последний удар по Лукьяновке продемонстрировал, что метро – это надежное укрытие, как и паркинги", - отметил он.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Россия пригрозила "системными ударами" по Киеву - что известно

Как писал Главред, 25 мая глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

Зеленский назвал вероятные сроки массированного обстрела РФ

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что опасность массированного удара со стороны России сохраняется. По словам президента Украины, есть информация разведки о возможной крупной атаке.

Он уточнил, что предупреждение остается актуальным, поэтому гражданам следует внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет", - сказал Зеленский в ходе вечернего обращения 30 мая.

Жданов назвал возможные цели нового удара РФ по Киеву

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что ударами по Киеву страна-агрессор Россия будет пытаться создать геноцидные условия для жителей столицы.

Не исключено, что оккупанты попытаются атаковать водоканал и очистные сооружения.

Жданов отметил, что вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города. По его словам, отсутствие воды и особенно канализационной системы сделает нормальное функционирование населенного пункта практически невозможным.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

