Читать на украинском
Россия начинает "системные удары" по Киеву: о чем Кремль предупредил США

Юрий Берендий
25 мая 2026, 22:32
В России заявили о подготовке системных ударов по Киеву и сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы проинформировал об этом американскую сторону.
Россия начинает наносить систематические удары по Киеву — о чем Лавров предупредил Рубио

О чем идет речь в материале:

  • РФ официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву
  • Лавров рекомендовал Штатам эвакуировать дипломатов из Киева
  • Москва недовольна якобы подрывом договоренностей 2025 года в Анкоридже

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров страна-агрессор Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД страны-агрессора России заявили, что соратник военного преступника Путина Сергей Лавров официально сообщил американской стороне о подготовке Россией массированных ударов по Киеву, которые Москва называет ответом на якобы террористические атаки со стороны Украины против гражданского населения и объектов на территории РФ.

Марко Рубио

"Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений. Лавров обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан", — говорится в сообщении МИД РФ.

Также Лавров упомянул договоренности по поводу войны РФ против Украины, которые были якобы достигнуты по инициативе США во время переговоров в Анкоридже в августе 2025 года. Глава МИД РФ выразил недовольство тем, что, по версии Москвы, действия европейских элит и украинских властей подрывают эти договоренности, которые, как утверждают в РФ, должны были стать основой для долгосрочного урегулирования с учетом баланса интересов.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину

Какова цель угроз РФ нанести удары по Киеву

Как писал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко пояснил, что из-за отсутствия ощутимых стратегических успехов на фронте российское руководство все больше делает ставку на террор против гражданского населения и попытки запугать жителей Украины, в частности Киева.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что такие действия Кремля направлены прежде всего на создание психологического давления на украинское общество.

Кроме того, одной из целей России является оказание влияния на присутствие международных дипломатических миссий в Киеве, а также продолжение попыток заставить иностранные представительства покинуть украинскую столицу, как это уже было в начале полномасштабного вторжения.

Еще одним мотивом таких атак, по его оценке, является стремление отвлечь внимание российского населения от ударов по территории РФ и показать якобы контроль над ситуацией, несмотря на неспособность Москвы эффективно защищать собственные регионы и столицу.

"Россияне думают, что обстрелами Киева и других городов они уберегут Москву. На самом же деле они лишь усилят присутствие войны в Москве и не только. Уберечь от этого может только мир, которого Путин не хочет", — резюмировал он.

ЦПД

Удары по Украине — последние новости по теме

Анализ Института изучения войны (ISW) показал, что масштабная атака РФ на Киев 24 мая была необходима для сокрытия унижения Кремля после парада Победы. Использование баллистической ракеты "Орешник" эксперты связывают с тестированием систем доставки ядерного оружия. Российское правительство стремилось продемонстрировать силу, несмотря на критику даже со своей стороны.

В заявлении МИД России были анонсированы системные удары по предприятиям ВПК и центрам управления в Киеве. Россия утверждает, что удары направлены на военную инфраструктуру, и обвинила Украину в террористических действиях. В МИД угрожают иностранцам быстро покинуть столицу и призывают жителей не приближаться к военным объектам.

Как ранее сообщал Главред, новый массированный удар РФ по Киеву и области возможен в ближайшие 72 часа. Угрозу подтверждают мониторинговые каналы, которые сообщают о повышенной вероятности применения различных видов ракет и дронов.

Об источнике: МИД России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подчиняется Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 года — Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.

