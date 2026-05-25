Под Белой Церковью нашли тайное метро: историки сделали неожиданное заявление

Историки рассказали о загадочном метро под Белой Церковью, которое связывают с графиней Браницкой и парком "Александрия".

Белоцерковское метро — что известно о подземных туннелях Белой Церкви

О чем идет речь в материале:

Было ли метро под Белой Церковью

Что известно о подземельях Белой Церкви

Белая Церковь давно ассоциируется с парком "Александрия", старинной архитектурой и наследием графов Браницких. Однако самая загадочная часть истории города может скрываться глубоко под землей. Местные легенды десятилетиями рассказывают о масштабной системе подземных туннелей, которую уже успели окрестить "дореволюционным метро". Историки убеждают, что эти предания имеют вполне реальную основу. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Белоцерковское метро: что известно о подземных туннелях

Самая известная легенда связана с графиней Александрой Браницкой. По преданию, хозяйка поместья удивляла гостей необычными "фокусами". После прогулок по парку она садилась в карету и исчезала, а уже через короткое время встречала посетителей у костела в центре города.

Тайну такой скорости местные жители объясняли существованием подземного коридора, который пролегал прямо под городом. Именно благодаря ему карета могла двигаться значительно быстрее, чем по обычным дорогам.

Историки отмечают, что подобные инженерные решения не были редкостью для зажиточных семей XIX века. Подземные ходы использовали как для безопасности, так и для развлечения гостей.

"По моему убеждению, они существуют. Есть, скажем, документальные подтверждения, есть фотофиксации, есть воспоминания многочисленных свидетелей, которые там лично были. Это такая, знаете, увлекательная история, потому что это такое немного не белоцерковское метро начала XIX века", — сказал историк Евгений Чернецкий.

Что нашли археологи возле парка "Александрия"

В начале 2000-х годов легенда о подземельях получила новый импульс. Во время строительных работ недалеко от центрального входа в парк рабочие наткнулись на старинный кирпичный свод.

Вокруг находки быстро возник ажиотаж. Одна из местных компаний даже пообещала вознаграждение тем, кто решится первым спуститься внутрь туннеля и исследовать его.

Археологи смогли откопать лишь первые ступеньки и несколько старинных бутылок. После этого масштабные работы фактически прекратились из-за недостатка финансирования, а сам вход впоследствии засыпали.

"Искали дом ключаря, то есть человека, который открывал и закрывал ворота в Александрии. Из его дома можно было спуститься в этот подземный ход, белоцерковское метро", — пояснил Евгений Чернецкий.

Почему тайные ходы Белой Церкви до сих пор не исследованы

Специалисты объясняют, что главной проблемой остается техническое состояние старых подземелий. За более чем два века часть конструкций могла обрушиться или быть намеренно замурована.

Кроме того, у историков нет точных схем расположения туннелей. Из-за этого исследования значительно затрудняются.

"Археологи и историки попытались в него зайти, но нашли только обложенный свод. Пытались бурить его, но определенных результатов о длине самого этого тайного хода это не дало", — отметил краевед Алексей Дедуш.

Существует ли метро под Белой Церковью на самом деле

Несмотря на отсутствие полноценных археологических исследований, историки считают, что легенды о подземном метро могут быть правдивыми. В пользу этой версии свидетельствуют воспоминания очевидцев, найденные конструкции и документальные упоминания.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

