В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открыли

Археологи открыли одно из самых масштабных сооружений трипольской культуры, которое, вероятно, выполняло функции древнего религиозного и общественного центра.

История Украины — в Украине обнаружили загадочный храм, которому тысячи лет

О чем идет речь в материале:

Во что верили трипольцы

Что известно о храме в селе Небелевка

На территории Украины археологи обнаружили уникальное сооружение трипольской культуры, которое может быть одним из древнейших храмов на наших землях. Находка, сделанная в селе Небелевка в Кировоградской области, изменила представления ученых о масштабах древних культов и религиозной жизни людей, живших здесь тысячи лет назад. Об этом рассказал исследователь истории и основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Древняя религия Украины: как ученые восстанавливают верования предков

По его словам, религиозные традиции на территории современной Украины возникли задолго до появления христианства и культа Перуна. Древние общины строили сложные сакральные системы, связанные с природой, небесными светилами и сезонными изменениями.

Современным историкам сложно реконструировать религиозное мировоззрение людей, живших шесть тысячелетий назад. Причина заключается в отсутствии письменных источников и четких описаний обрядов.

"Смена религиозных эпох никогда не происходит за один день. Старые традиции, привычки и страхи оставались в головах людей веками, накладываясь на новое учение. Церковные авторы, описывая борьбу с языческими обрядами или пытаясь их переосмыслить, мимоходом зафиксировали для нас имена древних богов и логику тогдашних ритуалов", — рассказал Галимов.

Он отметил, что одним из главных источников знаний о дохристианских верованиях стали письменные памятники уже христианской эпохи Руси. Другим важным направлением остается археология, которая позволяет исследовать культовые предметы, сакральные сооружения и обрядовые артефакты.

Трипольский храм в Небелевке: что нашли археологи

Одной из самых громких археологических находок последних лет стало огромное трипольское сооружение, раскопанное в селе Небелевка.

"Четырнадцать лет назад в селе Небелевка в Кировоградской области археологи открыли огромное трипольское сооружение. Ему около шести тысяч лет. По размерам оно составляет примерно 20 на 60 метров. Такие большие размеры навели исследователей на мысль, что сооружение предназначалось для каких-то общественных собраний", — говорится в видео.

Археологи тщательно исследовали объект и пришли к выводу, что сооружение могло выполнять роль храма или масштабного религиозного центра. Внутри обнаружили специальную посуду с символикой, связанной с культом Луны.

Кроме того, здание имело четкую астрономическую ориентацию — главный вход был направлен точно на восход солнца. Украинский археолог Михаил Видейко предположил, что храм мог быть посвящен поклонению небесным телам, в частности Солнцу и Луне.

Почему древние люди поклонялись Солнцу и Луне

Исследователи объясняют, что для древних людей природа была главным фактором выживания. Именно поэтому культы небесных светил занимали центральное место в мировоззрении древних общин.

"Такая логика древних людей вполне понятна, если учесть условия их существования. Тысячи лет назад выживание общины полностью зависело от природных факторов. Пойдет ли вовремя дождь, не сожжет ли солнце посевы, будет ли урожай и, в конце концов, хватит ли еды на зиму — на все эти вопросы отвечала природа", — отметил Галимов.

По словам исследователей, люди тогда стремились не покорить природу, а жить с ней в гармонии. Именно так формировались первые религиозные системы, в основе которых лежало поклонение земле, стихиям, небесным светилам и смене времен года.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

