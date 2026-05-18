Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста: настоящая причина удивит

Амазонка поражает своими масштабами, но до сих пор через нее не построено ни одного моста.

https://glavred.info/life/pochemu-na-samoy-dlinnoy-reke-mira-net-ni-odnogo-mosta-nastoyashchaya-prichina-udivit-10765730.html Ссылка скопирована

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на Амазонке нет мостов

Какие природные и инженерные факторы этому мешают

Амазонка — самая длинная река в мире, протяженностью более 6400 километров, протекающая через Перу, Колумбию и Бразилию. Несмотря на ее масштабность и стратегическое значение для региона, на этой реке нет ни одного моста.

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста

По словам Вальтера Кауфмана из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, главная причина заключается в том, что потребности в мостах просто нет, пишет ng.24.hu. Большинство территорий бассейна Амазонки малонаселены, инфраструктура развита слабо, а дороги часто отсутствуют. Для многих городов основным транспортным маршрутом является сама река. Например, в Макапи, где проживают сотни тысяч людей, нет автомобильного сообщения с другими регионами Бразилии — добраться можно только водным путем.

видео дня

Кроме того, строительство моста через Амазонку — чрезвычайно сложная задача. Уровень воды во время сезона дождей может подниматься до девяти метров, а ширина реки варьируется от нескольких до десятков километров. Дополнительной проблемой являются так называемые матупи — огромные плавучие острова, покрытые растительностью, которые дрейфуют по течению и представляют серьезную угрозу для любой конструкции.

Амазонский лес также не способствует строительству. Почвы здесь мягкие и нестабильные, а густые заросли и интенсивные осадки быстро разрушают сооружения. Это делает любые инженерные проекты значительно дороже и рискованнее.

Единственное исключение

Хотя на главном русле мостов нет, они существуют на притоках. Самый яркий пример — мост имени журналиста Фелипа Дау через Рио-Негро вблизи Манауса. Это показывает, что технически строительство возможно, но только там, где оно действительно оправдано.

Читайте также:

Об источнике: National Geographic National Geographic — американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Канал транслирует документальные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории. Сегодня сигнал телеканала доступен в 171 стране мира на 38 языках. Общая аудитория телеканала по всему миру — 440 миллионов домохозяйств, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред