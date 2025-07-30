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Возле ЧАЭС ученые сделали удивительное открытие: что нашли в озерах и реках

Даяна Швец
30 июля 2025, 16:06
149
Среди выявленных обитателей водной среды есть виды, которые находятся под охраной как в Украине, так и на международном уровне.
чернобыль, вода
Что показали новые биологические исследования / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Возле Чернобыля обнаружили краснокнижные организмы
  • В заповеднике нашли уникальных моллюсков и стрекоз

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике продолжаются гидробиологические исследования водоемов, и первые результаты уже приносят весомые открытия. Подробности об исследованиях и их значении для охраны биоразнообразия обнародовали на официальном сайте заповедника, пишет Главред.

Где именно проводили исследования?

В 2024 году ученые сосредоточили свои наблюдения на зообентосе (донных беспозвоночных) и зооперифитоне - существах, обитающих на поверхностях водяных растений. Исследования проводились в разных типах водоемов:

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  • в лесных озерах;
  • в старом русле реки Оташевка;
  • на участках рек и мелиоративных каналов;
  • а также в прибрежных зонах озер Плютовище и Вьюновое.

Что удалось обнаружить?

Специалисты зафиксировали высокое разнообразие водной фауны, включая редкие и уязвимые виды. Особенно ценными стали результаты из водоемов, где есть заросшие мелководья и спокойное течение.

Так, в Плютовище обнаружены личинки большой хищной стрекозы, которая занесена в Красную книгу Украины. Она также охраняется на международном уровне. Ее личинки, длиной до 6 см, являются активными хищниками и охотятся на мелких обитателей водоемов.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Еще одно редкое открытие - пресноводный моллюск, численность которого в Украине критически уменьшается. Он также имеет статус уязвимого вида по классификации МСОП.

А в реке Уж исследователи наткнулись на ценных двустворчатых моллюсков. Эти организмы важны для поддержания экологического равновесия, однако страдают из-за загрязнения вод и трансформации среды.

В целом каждый исследованный водоем оказался уникальным по своему биологическому составу. Наибольшее количество видов - в заросших участках с медленным течением, именно эти места привлекли особое внимание ученых.

Что известно о водной фауне в Украине - детали

Недавно стало известно о появлении уникальной и красивой рыбы в водоемах Украины. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии НАН Украины, теперь в акватории Бортнической станции можно встретить гупи - вид аквариумных рыбок.

Кроме того, один рыбак недавно похвастался настоящей экзотикой: он поймал редкого солнечного окуня. Этот необычный "трофей" был пойман на обычную поплавочную удочку с опарышем всего в десяти метрах от берега.

В то же время Главред напоминает об определенных запретах относительно рыбалки в Украине. Важно помнить о соответствующих правилах, чтобы избежать штрафов.

Больше интересных новостей о животных Чернобыля:

Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник - природоохранная территория в Украине, биосферный заповедник. Расположен в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Образован Указом Президента Украины от 26 апреля 2016 года на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области, в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (ЗВиЗБ(О)В).

Площадь Заповедника составляет 226 269,5 га - это самая большая единица природно-заповедного фонда на территории Украины, ведь до этого крупнейшим природным заповедником Украины был Крымский природный заповедник с площадью 44 000 га.

Официальный слоган: "Место, где природа может быть собой", пишет Википедия.

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