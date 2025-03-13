Когда начинается сезон рыбалки в Украине: стоит знать, чтобы не получить штраф

Весной в Украине есть определенный запрет на рыбалку.

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Когда можно начинать рыбачить / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда действует запрет на рыбалку

Когда можно ловить карася

В Украине существуют некоторые запреты, которые влияют на начало сезона рыбалки. В частности, во время нереста рыбы рыбачить запрещено.

Главред решил разобраться, когда начинается рыбалка в Украине.

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Можно ли будет ловить рыбу с 1 апреля

В Правилах любительского рыболовства отмечается, что в Украине установлены четкие сроки запрета на рыбалку для защиты рыбных ресурсов. Важнейшие периоды - это нерестовый запрет, который действует с 1 апреля по 30 мая на реках и их притоках и до 19 июня на водохранилищах, озерах и заливах.

Нарушение этих правил влечет за собой штрафы или уголовную ответственность. Запрет также касается ловли раков до 30 июня, с разрешением на вылов не более 30 единиц в день после его завершения.

Когда можно начинать ловить карася после зимы

Клев любой рыбы имеет определенное время, как сезонное, так и суточное. Карась после зимы и схождения льда с поверхности водоемов начинает активную деятельность тогда, когда температура воды достигает 12 градусов. Поэтому сезон карася может открыться как в марте, так и в апреле, в зависимости от погоды.

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Что такое любительское рыболовство? Любительское рыболовство - это бесплатное добывание (вылов) водных биоресурсов в порядке общего использования, в разрешенных объемах, для личных нужд (без права реализации) орудиями лова, установленными для этого правилами рыболовства. Одному лицу за одни сутки пребывания на водоеме разрешается выловить 3 кг рыбы.

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