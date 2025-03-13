Когда начинается сезон рыбалки в Украине: стоит знать, чтобы не получить штраф

Вы узнаете:
- Когда действует запрет на рыбалку
- Когда можно ловить карася
В Украине существуют некоторые запреты, которые влияют на начало сезона рыбалки. В частности, во время нереста рыбы рыбачить запрещено.
Главред решил разобраться, когда начинается рыбалка в Украине.
Можно ли будет ловить рыбу с 1 апреля
В Правилах любительского рыболовства отмечается, что в Украине установлены четкие сроки запрета на рыбалку для защиты рыбных ресурсов. Важнейшие периоды - это нерестовый запрет, который действует с 1 апреля по 30 мая на реках и их притоках и до 19 июня на водохранилищах, озерах и заливах.
Нарушение этих правил влечет за собой штрафы или уголовную ответственность. Запрет также касается ловли раков до 30 июня, с разрешением на вылов не более 30 единиц в день после его завершения.
Когда можно начинать ловить карася после зимы
Клев любой рыбы имеет определенное время, как сезонное, так и суточное. Карась после зимы и схождения льда с поверхности водоемов начинает активную деятельность тогда, когда температура воды достигает 12 градусов. Поэтому сезон карася может открыться как в марте, так и в апреле, в зависимости от погоды.
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Что такое любительское рыболовство?
Любительское рыболовство - это бесплатное добывание (вылов) водных биоресурсов в порядке общего использования, в разрешенных объемах, для личных нужд (без права реализации) орудиями лова, установленными для этого правилами рыболовства. Одному лицу за одни сутки пребывания на водоеме разрешается выловить 3 кг рыбы.
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