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Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года

Мария Николишин
4 февраля 2025, 18:47обновлено 4 февраля, 19:42
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Существуют определенные продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы Украины.
Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года
Что запрещено провозить через границу / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что можно перевозить через границу
  • В каком количестве можно перевозить продукты

Пересечение границы "Украина-Польша" - один из самых популярных методов путешествий за границу. Однако, существуют определенные продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы нашей страны. При пересечении границы работники таможенной службы могут их конфисковать или наложить штраф.

Главред решил разобраться, какие продукты можно перевозить через границу с Польшей.

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Можно ли перевозить рыбу через границу

Государственная таможенная служба сообщает, что личные вещи и продукты питания перемещаются через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже и не предназначены для предпринимательской деятельности, отчуждения или передачи другим лицам.

Относительно рыбы и рыбной продукции разрешены следующие нормы:

  • рыба свежая, потрошеная - до 20 кг или 1 шт. если вес более 20 кг;
  • рыбная продукция (сушеная, вяленая, копченая или приготовленная другим способом) - до 20 кг;
  • ракообразные (креветки, омары, неживые мидии и устрицы) - до 20 кг;
  • живые мидии, устрицы, улитки - до 2 кг.

Что касается ввоза икры, то допуск зависит от её вида. Например, на некоторые редкие виды существуют определенные ограничения. Например, черную (осетровую) икру разрешается ввозить не более 125 граммов. Чтобы перевезти более 125 г такой икры, необходимо иметь специальное разрешение.

Однако, отмечается, что свежая рыба при ввозе обязательно должна быть очищенной от внутренних органов.

Также рыбные продукты должны быть надлежащим образом упакованы для обеспечения их безопасности и свежести во время транспортировки.

Что из еды запрещено провозить через границу с Польшей

С 2009 года в Польшу, как страну Европейского Союза, запрещено ввозить: молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты (продукты животного происхождения), сало, консервы.

Можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей: правила 2025 года
Что нельзя перевозить через польскую границу / Инфографика: Главред

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Что такое Государственная таможенная служба Украины?

Государственная таможенная служба Украины - образованный в 2019 году центральный орган исполнительной власти Украины, который реализует государственную таможенную политику и государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела. Деятельность службы направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов, пишет Википедия.

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