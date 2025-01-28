Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

Важно понимать, чем можно заменить корм для кошек без вреда для их здоровья

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Чем кормить кота кроме корма / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем кормить кота кроме корма

Чем нельзя кормить кошку

Когда речь идет о питании домашних кошек, каждый ответственный хозяин задается вопросом: что можно котам из человеческой еды? Ведь здоровье питомца во многом зависит от того, чем он питается.

Если по каким-либо причинам корма стали недоступны, важно понимать, чем можно заменить корм для кошек без вреда для их здоровья, пишет Главред.

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Какие продукты подходят для кошек?

В случае крайней необходимости, когда корма недоступны, можно временно перевести питомца на домашнюю еду. Однако важно следить за реакцией животного и выбирать только безопасные продукты, пишут эксперты из homefood. Итак, какой натуралкой кормить котов?

Нежирное мясо. Курицу, индейку или говядину следует отварить или приготовить на пару. Это отличный источник белка, необходимого для здоровья кота.

Речная рыба. Только нежирные сорта и обязательно без костей. Рыбу также нужно отварить.

Крупы. Подойдут рис, гречка или овсянка. Их нужно хорошо проваривать, чтобы облегчить пищеварение у кошки.

Овощи. Вареные кабачки, морковь или тыква являются источником витаминов. Их можно подавать в измельченном виде.

Яйца. Одно яйцо в неделю, сваренное вкрутую, обеспечит питомца необходимыми питательными веществами.

Растительные масла. Для восполнения дефицита жиров можно добавить в рацион небольшое количество оливкового, соевого или масла виноградных косточек.

Как правильно переводить кошку на натуральную еду?

Резкий переход на новую пищу может вызвать проблемы с пищеварением у кота. Чтобы этого избежать, рекомендуется:

Постепенно добавлять натуральные продукты в привычный рацион. Уменьшать количество корма, увеличивая долю домашней еды. Следить за реакцией организма питомца.

Если вы сомневаетесь, чем кормить кошек лучше всего, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Какие продукты запрещены?

Некоторые продукты из рациона человека категорически нельзя давать кошкам:

Сырая морская рыба.

Молочные продукты.

Полуфабрикаты, копчености, соления.

Шоколад, выпечка, сладости.

Чай, кофе, алкоголь.

Изюм и виноград.

Эти продукты могут привести к серьезным нарушениям здоровья, вплоть до летального исхода.

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