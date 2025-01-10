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Какие комнатные растения смертельны для кошек: список

Виталий Кирсанов
10 января 2025, 03:00
14
Эксперты назвали опасные для котов растения, которыми животные могут тяжело отравиться.
растения, коты
Что очень опасно для котов / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала "PETSHOPRU"

Вы узнаете:

  • Почему кошка ест цветы
  • Какие растения ядовиты для кошек
  • Что делать если кот съел ядовитый цветок

Владельцы котов знают, что эти животные проявляют особый интерес к комнатным цветам и обязательно обнюхивают их, а часто даже пробуют "на зуб". К сожалению, такое любопытство может закончиться отравлением, тяжелой интоксикацией и даже смертью животного. Главред расскажет, какие цветы ядовиты для кошек и что делать, если питомец их все же съел.

Автор YouTube-канала "PETSHOPRU" также рассказала о вредных растениях для кошек.

Почему кошка ест цветы

Коты могут есть траву и другие растения для очищения желудка или из-за нехватки витаминов. Попробуйте нарвать полезные травы для котов - пырей, мяту, пророщенные овес и пшеницу. Также можно купить зелень для кошек в зоомагазине.

Ещё одной причиной, почему кошка жует цветы, может быть жажда. Если животное начало грызть растения - проверьте его поилку.

Нередко коты пробуют растения на вкус из-за обычного кошачьего любопытства.

Какие растения ядовиты для кошек

Ядовитые для кошек растения часто встречаются в домах, и владельцы усатых могут даже не догадываться об опасности. Вот какие комнатные растения ядовиты для кошек и могут вызвать отравление:

  • молочай;
  • каланхоэ;
  • кактусы;
  • нарциссы;
  • самшит;
  • сансевиерия;
  • фикус;
  • бегония;
  • гортензия;
  • герань;
  • алоэ;
  • филодендрон;
  • диффенбахия;
  • плющ;
  • гиацинт;
  • беладона;
  • гиацинт;
  • драцена;
  • каллы;
  • олеандр;
  • фикус;
  • цикламен.

Также очень токсичными для котов являются тюльпаны, хризантемы и лилии. Букеты с такими цветами лучше не оставлять в доме с животным.

Многие кошатники интересуются, ядовиты ли розы для кошек. Ветеринары утверждают, что эти цветы для животных не опасны, хотя шипы с букета лучше срезать. Также хозяева часто беспокоятся, ядовиты ли орхидеи для кошек. Эксперты говорят, что эти цветы также не представляют угрозы питомцам, хотя видеть их покусанными неприятно.

Что делать если кот съел ядовитый цветок

Если кот пожевал ядовитый цветок, то могут появиться симптомы отравления: рвота, понос, тяжелое дыхание, потеря аппетита, попытки спрятаться в темное укромное место.

Совет при отравлении у кошек очевиден - немедленно обратитесь к ветеринару. На консультацию у врача возьмите фото растения, которое съел кот.

Смотрите видео блогера о вредных растениях для кошек.

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