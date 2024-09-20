Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

Поляки могут не на шутку испугаться, услышав от вас такое.

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Почему поляков может шокировать просьба о чашке чая / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Культура европейских стран хоть и близка, однако моментами очень отличается и если не знать определенных нюансов, между, например, поляком и украинцем может возникнуть серьезное недоразумение.

В частности, когда речь идет о супах. Украинцы привыкли к сытным и насыщенным супам, которые подаются в миске, а ключевыми ингредиентами выступают: мясо, картофель, лук, морковь. Поляки, в свою очередь, тоже любят первые блюда, однако привыкли их есть по-другому.

Очень часто в польских семьях супы подают не в глубоких мисках с ложками, а в чашках без каких-либо столовых приборов. Именно поэтому в Польше не принято добавлять в суп картофель, или зажарку, ведь вылавливать их из чашки было бы очень неудобно.

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С картофелем все якобы понятно, это практическое объяснение их культуре приготовления супов. Однако почему поляков может напугать слово "чашка"? На самом деле, украинское слово "чашка" в переводе на польский, как подтверждает словарь Easy-polish, означает "череп". А "суп" переводится как "зупа".

Поэтому, если вы даже и попросите "чашку зупи" за польским столом, вас могут воспринять как опасного человека, который просит суп в черепе. Это касается и чашки хербатки, то есть черепа с чаем.

Первые блюда / Инфографика: Главред

Что такое Easy-polish? Easy-polish - украинско-польский и польско-украинский мультимедийный словарь в онлайн формате. Пользователи используют сайт как и для перевода, так и для изучения слов.

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