Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофель

Молодой картофель пользуется особым уважением в финской культуре.

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Почему в Финляндии едят неочищенный картофель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В Украине, как и во многих странах Европы, не рекомендуют употреблять картошку с кожурой из-за наличия в ней веществ, вредных для здоровья человека. Однако в Финляндии принято есть как молодую, так и старую картошку с кожурой.

Почему в Финляндии едят неочищенный картофель?

Молодой картофель пользуется особым уважением в финской культуре. Маленький размер клубней и тонкая кожура символизируют приход лета для местных жителей.

За исключением нескольких этнических групп, проживающих преимущественно на севере страны, практически никто не употребляет недозрелую картошку, особенно с кожурой.

Чем вредны картофельные очистки?

Картофель использует кожуру для защиты, в которой образуются гликоалкалоиды, такие как соланин и хаконин, вредные для человека. Ядовитый соланин также образуется, когда клубни начинают зеленеть. Эти вещества помогают защищать картофель от вредителей и болезней, пока он находится в земле, пишет yfe.

В недозрелых клубнях содержится больше гликоалкалоидов, чем в осенней картошке, особенно в ее кожуре. Однако у молодого картофеля кожура гораздо тоньше, и большая ее часть смывается при помывке.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Финские диетологические рекомендации позволяют употребление молодого картофеля с кожурой в пищу. Это обусловлено коротким временем созревания, длинными и светлыми днями, а также методами посадки в холодный грунт, используемыми финнами.

Допустимое содержание гликоалкалоидов в сыром картофеле составляет 200 миллиграммов на один килограмм, однако почти ни один сорт, выращенный в стране, не достигает таких значений. Тем не менее, маленьким детям не рекомендуется употреблять молодой картофель с кожурой.

Традиции употребления этого клубня различаются у разных народов. Многие европейцы находят экзотичным то, что в Финляндии картошку обычно чистят непосредственно перед едой. Для многих это странно, что ее можно есть без предварительной очистки.

Также важно, какой сорт картофеля привыкли употреблять в различных странах. Из-за исторических причин в Финляндии картофель имеет более желтый оттенок по сравнению с Центральной Европой.

Например, в Германии предпочитают бледный, почти белый картофель, в то время как в Испании средний размер клубня в три-четыре раза больше, чем в Финляндии, и содержание крахмала на порядок ниже. Поэтому официальные рекомендации по питанию различаются в разных странах.

Смотрите видео о том, почему в Финляндии едят неочищенный картофель, а в Европе нет:

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