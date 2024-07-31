Для обычного украинца это может показаться смешным, но в Польше, не зная значения некоторых слов, можно попасть в просак.

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Почему в Польше нельзя говорить Таня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

На первый взгляд, польский язык может показаться странным и не зря. Много слов очень похожи на наши, но имеют совсем другое значение. Для обычного украинца это может показаться смешным, но в Польше, не зная значения некоторых слов, можно попасть в просак.

Что значит слово Таня в Польше?

На польском языке слово "таня" означает "дешево". Согласитесь, представляться так при знакомстве может быть не совсем удобно. Однако беспокоиться не стоит. Просто используйте полную форму имени — Татьяна — и можете спокойно общаться.

Польский язык По́льский язы́к — язык поляков, относящийся к лехитской подгруппе западнославянской группы славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Является официальным языком Польши и одним из 24 официальных языков Европейского союза. видео дня

Польские слова похожие на украинские

Не удивляйтесь, если в Польше вы заметите вывеску с надписью "салон уроды" (salon urody). Это место, на самом деле, предназначено для красоты, а не для людей с врожденными физическими недостатками!

Когда вы путешествуете по Польше, будьте готовы к тому, что схожие по звучанию слова могут иметь совершенно иной смысл. Например, слово "kawior", которое звучит как "ковер", на самом деле переводится как "икра". А "dywan" не означает диван, а скорее 'ковер'. Также стоит быть внимательными с глаголом "rozbierać się", который выглядит как "разбираться", но на самом деле означает "раздеваться".

Истории о языковых недоразумениях с иностранцами случаются не редко. Однако не стоит бояться изучать польский язык из-за этого. Благодаря таким ситуациям все могут весело посмеяться. Поляки ценят, когда иностранцы учат их язык, поэтому не стесняйтесь говорить на польском и допускать ошибки. Ведь как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает.

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