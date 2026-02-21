Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

Алексей Тесля
21 февраля 2026, 20:17
64
Перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается — Москва демонстрирует готовность продолжать кампанию.
ВСУ, Фронт, Война
Раскрыт вероятный сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается
  • Украина удерживает позиции, но говорить о прорыве не приходится

Полномасштабная война в Украине перешла в фазу изматывающего противостояния, в котором ни одна из сторон не способна добиться переломного успеха.

При этом и перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается — Москва демонстрирует готовность продолжать кампанию, пока сохраняются ресурсы, пишет The Times.

видео дня

Издание отмечает, что ситуация на фронте остаётся динамичной, но продвижение происходит медленно и сопровождается значительными потерями. Украина удерживает позиции, однако говорить о стратегическом прорыве не приходится.

Несколько раундов прямых переговоров между Киевом и Москвой не дали ощутимого политического результата — стороны ограничились обменами пленными и краткосрочными договорённостями, которые не повлияли на общий ход войны.

Российский политический аналитик Татьяна Становая считает, что при сохранении нынешней власти в Кремле и отсутствии серьёзной внутренней дестабилизации боевые действия могут продолжаться. По её оценке, ключевыми факторами остаются управляемость политической системы и способность финансировать военные расходы.

В публикации также подчёркивается, что основная тяжесть сдерживания российского наступления лежит на украинских военных, многие из которых находятся на фронте уже несколько лет и испытывают серьёзное психологическое и физическое истощение.

В то же время Россия сталкивается с собственными кадровыми проблемами. По данным западных и украинских источников, потери на фронте остаются высокими, а темпы пополнения личного состава не всегда их компенсируют. Всё чаще мотивация новых контрактников носит преимущественно финансовый характер, что, по оценкам собеседников издания, отражает изменение общественных настроений внутри страны.

Переговоры буксуют: мнение эксперта

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США пока носят формальный характер и не трансформируются в конкретные соглашения. По его оценке, продвижению мешают как ограниченный формат переговоров, так и недостаточный уровень представительства сторон.

Эксперт полагает, что переход к содержательному диалогу станет возможен лишь при сочетании нескольких условий — ослаблении позиций России, усилении международного давления и готовности всех участников идти на компромиссы. Существенного сдвига в процессе, по его прогнозу, не стоит ожидать как минимум до весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:32Энергетика
Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позиции

18:37Украина
"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Последние новости

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягах

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

Реклама
18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Реклама
16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Реклама
12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять