Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

Перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается — Москва демонстрирует готовность продолжать кампанию.

Раскрыт вероятный сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается

Украина удерживает позиции, но говорить о прорыве не приходится

Полномасштабная война в Украине перешла в фазу изматывающего противостояния, в котором ни одна из сторон не способна добиться переломного успеха.

При этом и перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается — Москва демонстрирует готовность продолжать кампанию, пока сохраняются ресурсы, пишет The Times.

Издание отмечает, что ситуация на фронте остаётся динамичной, но продвижение происходит медленно и сопровождается значительными потерями. Украина удерживает позиции, однако говорить о стратегическом прорыве не приходится.

Несколько раундов прямых переговоров между Киевом и Москвой не дали ощутимого политического результата — стороны ограничились обменами пленными и краткосрочными договорённостями, которые не повлияли на общий ход войны.

Российский политический аналитик Татьяна Становая считает, что при сохранении нынешней власти в Кремле и отсутствии серьёзной внутренней дестабилизации боевые действия могут продолжаться. По её оценке, ключевыми факторами остаются управляемость политической системы и способность финансировать военные расходы.

В публикации также подчёркивается, что основная тяжесть сдерживания российского наступления лежит на украинских военных, многие из которых находятся на фронте уже несколько лет и испытывают серьёзное психологическое и физическое истощение.

В то же время Россия сталкивается с собственными кадровыми проблемами. По данным западных и украинских источников, потери на фронте остаются высокими, а темпы пополнения личного состава не всегда их компенсируют. Всё чаще мотивация новых контрактников носит преимущественно финансовый характер, что, по оценкам собеседников издания, отражает изменение общественных настроений внутри страны.

Переговоры буксуют: мнение эксперта

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США пока носят формальный характер и не трансформируются в конкретные соглашения. По его оценке, продвижению мешают как ограниченный формат переговоров, так и недостаточный уровень представительства сторон.

Эксперт полагает, что переход к содержательному диалогу станет возможен лишь при сочетании нескольких условий — ослаблении позиций России, усилении международного давления и готовности всех участников идти на компромиссы. Существенного сдвига в процессе, по его прогнозу, не стоит ожидать как минимум до весны 2026 года.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

