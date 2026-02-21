У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

Украинский актер Тарас Цимбалюк, возможно, уже состоит в серьезных отношениях.

Тарас Цимбалюк - холостяк номер один в Украине / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Кратко:

В чем подозревают Цимбалюка

Кто рассказал секрет Холостяка

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который оказался в центре скандалов из-за своего участия в шоу "Холостяк 14", снова заинтересовал общественность своей личной жизнью.

В рамках проекта "ПВМ", блогерша Кристина Горняк и ведущая Наталья Тур рассказали, что Тарас Цимбалюк сошел с новой пассией. "Это миф. Он сошелся, но не с Готочкиной. С кем — это уже секрет", — сообщили женщины.

Отметим, что во время съемок проекта, Цимбалюк так и не выбрал себе возлюбленную. Позже Цимбалюк сказал, что шоу строилось вокруг продуманного сценария и драматургии, которой руководила команда проекта.

Тарас Цимбалюк / фото: пресслужба 1+1 Україна

"Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект, в полномасштабное единомыслие с продюсерами. После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах", — признался Холостяк.

Кроме того, ранее также распространились слухи о том, что возможно Цимбалюк сошелся с актрисой Еленой Светлицкой. Новая волна предположений поднялась после их совместного появления на премьере сериала "Тихая Нава" в Киеве.

Тарас Цимбалюк инфографика / Главред

